Oranje Leeuwin gescout door PSV: ‘Ze dachten dat ik een jongen was’

Kika van Es heeft 55 interlands achter haar naam staan voor het Nederlands vrouwenteam, maar als kind speelde de verdedigster mee met de jongens. Aan de tafel van praatprogramma VTBL vertelt Van Es zaterdagavond dat ze zich tot haar zestiende voordeed als jongen en dat haar tegenstanders dat niet doorhadden. Zelfs scouts werden op het verkeerde been gezet door de speelster.

De linksback van Oranje annex aanvoerster van Ajax ging door het leven als 'Randy'. Het begon toen ze op vijfjarige leeftijd begon met voetballen, maar haar lokale club geen meisjesteam had. "Dus toen dacht ik: dan knip ik mijn haar wel af en dan word ik een jongetje. En ik noemde mezelf Randy", aldus Van Es. "Mijn medespelers wisten natuurlijk wel dat ik een meisje was, maar mijn tegenstanders niet."

Tot haar zestiende hield Van Es de act vol. "Ik droeg jongenskleren en ik had stekeltjes. Ik kreeg wel vormen, maar toen hadden we nog niet zulke strakke shirts als nu, dus dat zagen ze niet", vervolgt ze haar ontboezeming. "In die tijd werd ik ook gescout door PSV en NEC, maar toen hoorden ze dat ik een meisje was. Ja, ze dachten bij PSV ook dat ik een jongen was."