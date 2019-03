Sergio Ramos is reddende engel Spanje met handelsmerk

Spanje is zijn EK-kwalificatiecampagne begonnen met een overwinning. Het elftal van bondscoach Luis Enrique was in Valencia duidelijk een maatje te groot voor Noorwegen, maar stapte uiteindelijk met slechts een nipte zege van het veld: 2-1. Sergio Ramos groeide in minuut 71 uit tot matchwinner, door op fraaie wijze een strafschop te benutten. Het betekende voor de verdediger van Real Madrid alweer de vijfde keer dit seizoen dat hij via een panenka raak schoot vanaf elf meter.

Spanje was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in het Mestalla. Álvaro Morata had de formatie van Luis Enrique al vroeg aan de leiding kunnen brengen, maar hij kopte van dichtbij in de handen van doelman Rune Jarstein. Na ruim een kwartier voetballen konden de Spanjaarden alsnog de openingstreffer vieren. Jordi Alba combineerde op links met Marco Asensio, waarna eerstgenoemde een voorzet in huis had op Rodrigo. De spits rondde van dichtbij overtuigend af en tekende zo voor de verdiende 1-0. Rodrigo was kort erna dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar zijn poging werd ditmaal in de korte hoek onschadelijk gemaakt door Jarstein.

Noorwegen had aanvankelijk weinig in de melk te brokkelen, maar kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en kreeg na precies een halfuur een enorme kans op de gelijkmaker. Tarik Elyounoussi leek op de doellijn eenvoudig te kunnen scoren na een afgemeten voorzet van Markus Henriksen, maar de aanvaller raakte de bal totaal verkeerd, waardoor David de Gea uiteindelijk redding kon brengen. Spanje was vlak erna aan de overzijde dicht bij de 2-0, maar Jarstein voorkwam knap een doelpunt van Morata. De Noorse doelman had het geluk in de slotfase van de eerste helft ook nog aan zijn zijde: Rodrigo kwam een teenlengte tekort om een fraaie aanval af te ronden, een treffer van Jordi Alba werd afgekeurd vanwege buitenspel en een inzet van Dani Ceballos werd vlak voor de doellijn gekeerd door Haitam Aleesami.

Na de onderbreking ging Spanje door met het creëren van kansen. Morata werd al vroeg in de tweede helft door Rodrigo in stelling gebracht, maar de spits van Atlético Madrid stuitte andermaal op Jarstein. Martin Ödegaard was bij Noorwegen in de basis begonnen, maar de spelmaker van Vitesse kon het verschil niet maken en werd na 56 minuten spelen gewisseld ten faveure van Mohamed Elyounoussi. Kort daarvoor was AZ’er Björn Johnsen als invaller de aanval van de bezoekers komen versterken en hij had niet lang nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Johnsen werd na ruim een uur bij een hoekschop naar de grond getrokken door Iñigo Martínez, waarna de strafschop die volgde werd benut door Joshua King: 1-1.

Morata had de voordelige marge van Spanje daarna vrijwel onmiddellijk weer in ere kunnen herstellen, maar hij hielp opnieuw een opgelegde kopkans om zeep. Twintig minuten voor tijd was Morata echter toch belangrijk voor la Furia Roja: hij verdiende een strafschop, die vervolgens via een panenka werd benut door Sergio Ramos. Spanje speelde de wedstrijd daarna professioneel uit en werd eigenlijk geen moment meer aan het wankelen gebracht door Noorwegen. Luis Enrique schonk Sergio Canales (28 jaar) en Jaime Mata (30 jaar) in de slotfase nog hun interlanddebuut.