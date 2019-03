‘Er is voldoende mis, maar ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben bij Real’

Raphaël Varane ontkent dat hij uit is op een zomers vertrek bij Real Madrid. L’Équipe meldde eerder deze week dat de Franse centrumverdediger serieus overweegt de Koninklijke na afloop van dit seizoen te verlaten, maar Varane verzekert gelukkig te zijn in de Spaanse hoofdstad.

"Het is onwaar dat ik niet gelukkig ben bij Real Madrid", vertelt de 25-jarige stopper dit weekeinde aan diverse Franse media. "Ik ben speler van Real Madrid, de grootste club ter wereld. Ik word bij deze club voortdurend uitgedaagd, omdat de verwachtingen bij Real Madrid hoger zijn dan bij welke andere club dan ook."

Varane is bezig aan zijn achtste seizoen bij Real Madrid, nadat hij in de zomer van 2011 voor ongeveer tien miljoen euro was overgekomen van RC Lens. De Fransman veroverde liefst zestien prijzen met de Spaanse grootmacht: twee landstitels, viermaal de Champions League, twee Spaanse Super Cups, een Copa del Rey, drie Europese Super Cups en vier WK voor clubteams.

Varane ontkent echter dat hij verzadigd is geraakt door de vele successen. "Ik heb geen enkele controle over wat de media zeggen. Op dit moment is er voldoende mis, maar ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben bij Real Madrid. We maken een lastig seizoen door, maar dat is normaal op het hoogste niveau. Ik heb een introvert karakter; het probleem is dat je zelf weinig spreekt, terwijl je anderen altijd over je hoort praten." Varane ligt nog tot medio 2022 vast bij Real Madrid, dat dit seizoen geen zicht meer heeft op hoofdprijzen.