Neres krijgt geen kans om Braziliaanse blamage af te wenden

Brazilië is zaterdag in een oefenwedstrijd niet voorbij Panama gekomen. De WK-deelnemers van 2018 kwamen in het Estádio do Dragão in Portugal, waar de teams op trainingskamp zijn, tot een 1-1 gelijkspel. Bij Brazilië zat David Neres voor het eerst bij de selectie, maar de aanvaller van Ajax bleef de hele wedstrijd op de bank en zal dus nog moeten wachten op zijn debuut. Dinsdag neemt Brazilië het op tegen Tsjechië.

De komst van Neres, weliswaar als bankzitter, was zeker niet de enige verandering bij Brazilië. Ten opzichte van de laatste interland in november, toen Brazilië met 1-0 won van Kameroen, voerde bondscoach Tite liefst acht wijzigingen door in zijn basisplek. Alleen Ederson, Arthur en Roberto Firmino behielden hun basisplaats. De geblesseerde Neymar keek toe vanaf de tribunes. Tite gebruikt de oefenwedstrijden om te experimenteren in de aanloop naar de Copa América van komende zomer. Via Firmino en Arthur kwam Brazilië dicht bij het openingsdoelpunt, alvorens Lucas Paquetá de wedstrijd na iets meer dan een halfuur openbrak.

Vanaf de rechterflank, halverwege de helft van Panama, bracht Casmiro de bal plots voor en Paquetá anticipeerde goed bij de tweede paal. De middenvelder van AC Milan troefde zijn bewaker af en hoefde alleen nog maar tegen de bal aan te lopen; via doelman Luis Mejía vloog het leer binnen. Slechts enkele minuten later volgde echter het antwoord van Panama. De Panamese aanvallers ontsnapten massaal aan de buitenspel na een vrije trap van Eric Davis en Adolfo Machado kopte de bal knap over Ederson en in de verre hoek. Alleen Richarlison kreeg nog een goede kans om voor rust nog voor de 2-1 te zorgen.

Brazilië had, zoals verwacht kon worden, een groot overwicht aan balbezit en zocht voortdurend naar openingen. Panama hield de rijen achterin zoveel mogelijk gesloten. Vijf minuten na de rust kwam de ploeg uit Centraal-Amerika goed weg, toen Richarlison de lat trof na voorbereidend werk van Fagner. Daarna zouden beide ploegen nog eenmaal de lat treffen. Uit een vrije trap kopte Harold Cummings tegen het aluminium, al zou een goal niet zijn goedgekeurd vanwege een buitenspelsituatie. Aan de overzijde stuitte Casemiro op de lat uit een kopbal na een corner van Philippe Coutinho. De laatste kans van de wedstrijd was voor Panama, dat zich zeker niet onbetuigd liet en een uitstekende indruk achterliet in Porto.