Huntelaar: ‘Dan kun je goed presteren, anders moet je misschien vertrekken’

Een flink aantal spelers van Ajax wordt in verband gebracht met een vertrek, maar dat geldt niet voor Klaas-Jan Huntelaar. De 35-jarige spits verlengde onlangs zijn contract en zal ook aankomend seizoen actief zijn in de Johan Cruijff ArenA. Bang dat hij in de aankomende voetbaljaargang te maken krijgt met een compleet ander team vanwege een zomerse uittocht, is hij vooralsnog niet.

“Veel jongens willen blijven. We hebben een goed team, een goede klik en we kunnen hier prijzen winnen. Soms kun je een stap maken. Dan moet je de keuze maken of dit het juiste moment is of niet”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club. De ervaren spits praat er weleens met zijn jongere ploeggenoten over als hem een vraag wordt gesteld, maar houdt zich verder veelal afzijdig.

“Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Ze moeten hier willen voetballen. Dat is het belangrijkste. Als je ergens met je hart bent, kun je goed presteren. Als je weg wilt, moet je misschien vertrekken”, gaat Huntelaar verder. Het behalen van Europese successen zou een van de manieren kunnen zijn om spelers ervan te overtuigen langer bij Ajax te blijven en de Amsterdammers kijken momenteel uit naar de kwartfinales van de Champions League.

In die ronde werd de huidige nummer twee van de Eredivisie onlangs gekoppeld aan Juventus en Huntelaar had de Italiaans grootmacht, samen met Manchester City, juist opgeschreven als de lastigste tegenstander: “Dan wordt het uiteindelijk Juventus. Ik denk wel dat ze in het voordeel zijn, maar alles valt of staat met hoe je de eerste wedstrijd speelt. Thuis met het publiek erachter, de Europese sfeer, dan kan er veel gebeuren. Dat hebben we al vaker gezien en dat moet nu weer gebeuren.”