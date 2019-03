Koeman niet eens met ‘cafépraat’: ‘Ik ben trainer, hij zit in leuk programma’

Het Nederlands elftal boekte vorig jaar in de Nations League met een 3-0 overwinning in de Johan Cruijff ArenA en een 2-2 gelijkspel in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen twee keer een goed resultaat tegen Duitsland. Zondag staat er in de EK-kwalificatie een nieuwe ontmoeting met Die Mannschaft op het programma en de verwachtingen zijn bij sommigen hooggespannen.

René van der Gijp liet onlangs weten bij Veronica Inside een makkelijke overwinning van Oranje te verwachten, daar Duitsland ‘weinig voorstelt’ en niet op elkaar is ingespeeld. Bondscoach Ronald Koeman is het hier echter niet mee eens: “Dat is cafépraat, dan kun je alles zeggen”, tekende Voetbal International zaterdagmiddag op tijdens een persmoment.

“Daar ga ik niet in mee. Makkelijk om dat te roepen als je geen verantwoordelijkheid hebt. Ik ben trainer, hij zit in een leuk programma”, is hij duidelijk. Koeman verwacht dan ook een lastige wedstrijd tegen de wereldkampioen van 2014: “Ze zijn wat aan het veranderen, maar het is altijd speciaal. We hadden geluk tijdens de 2-2 in Gelsenkirchen, we zullen top moeten zijn.”

Zelfs als Oranje geen positief resultaat overhoudt aan het treffen met de Duitsers, lijkt Koeman toch met tevredenheid terug te kunnen kijken op de afgelopen periode: “Men kijkt met plezier naar Oranje en de spelers tonen aan dat het team een eenheid is. Ook de jongens die niet starten gaan daar goed mee om. Als je dat voor elkaar krijgt als trainer, heb je een mooie stap gemaakt. Laten we morgenavond nog maar een mooie stap maken.”