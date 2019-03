‘Nike investeert ‘significant bedrag’ in Barcelona-salaris Frenkie de Jong’

Barcelona en Paris Saint-Germain waren enkele maanden geleden verwikkeld in een felle strijd om de handtekening van Frenkie de Jong en de Catalanen trokken uiteindelijk aan het langste eind. De middenvelder ruilt Ajax na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro in voor de Spaanse grootmacht en gaat in het Camp Nou een vorstelijk salaris opstrijken.

De Jong kan naar verluidt een basisloon van tien miljoen euro tegemoetzien, dat op jaarbasis door middel van een aantal bonussen nog met zes miljoen kan oplopen. Barcelona hoeft dit bedrag ogenschijnlijk echter niet helemaal zelf op te hoesten, daar ESPN zaterdag weet te melden dat sportmerk Nike een ‘flink deel’ van de gage van de Oranje-international voor zijn rekening neemt. Het bedrijf wilde er zo voor zorgen dat De Jong Barça definitief boven een overstap naar PSG zou verkiezen.

Nike is sponsor van zowel Barcelona en De Jong en bronnen rondom de club hebben de Amerikaanse sportzender laten weten dat het merk een ‘significant bedrag’ heeft geïnvesteerd in het salaris van De Jong. Hooggeplaatste functionarissen binnen het bedrijf zijn ervan overtuigd dat de prestaties van de 21-jarige spelmaker ertoe zullen leiden dat deze investering ruimschoots terug wordt verdiend.

De Jong tekende eind januari voor vijf jaar bij Barcelona en verhuist aankomende zomer definitief naar Spanje. Nike heeft de middenvelder gevraagd om, vanwege marketingtechnische redenen, met alleen ‘Frenkie’ op zijn shirt te gaan spelen, maar de speler zelf weet nog niet of hij hiermee akkoord gaat: “Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil”, reageerde hij in februari tegenover Het Kontakt.