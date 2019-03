Van Dijk: ‘Wel een lastige kwestie, maar eerlijk gezegd maakt het me niet uit’

Oranje kende donderdag met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland een uitstekende start van de EK-kwalificatiereeks. Na afloop van die wedstrijd was het echter niet enkel hosanna in de kleedkamer van het Nederlands elftal, daar de Wit-Russen ook een aantal kansen kregen en zelfs tot scoren hadden kunnen komen. Aanvoerder Virgil van Dijk beseft dan ook dat het zondag scherper zal moeten tegen Duitsland.

“Er is maar kort over Wit-Rusland gesproken, de focus lag al snel bij Duitsland. We weten wat er beter moet. Dat is heel belangrijk, dat beseften we snel na de wedstrijd. Wit-Rusland creëerde mogelijkheden. Tegen betere landen wordt dat afgestraft”, liet hij zaterdag optekenen door het Algemeen Dagblad.

Van Dijk weet dat zijn ploeg tegen Die Mannschaft ‘op alles voorbereid moet zijn’. Duitsland bevindt zich momenteel niet in de beste fase, maar blijft een gevaarlijke tegenstander: “Hopelijk kunnen we een goed resultaat halen. We gaan om te winnen. In Duitsland hadden we met de late 2-2 veel geluk”, blikt hij terug op het duel waarin hij zelf de late gelijkmaker maakte.

“We zijn geen favoriet, denk ik persoonlijk. Het is wel een lastige kwestie, maar eerlijk gezegd maakt het me ook niet echt uit wie er favoriet is”, voegt hij toe tegenover de NOS. “Het wordt een lastige pot, zij zijn ook aan het bouwen en willen weer stappen zetten na een moeilijke fase. Daar proberen ze uit te komen, die fase hebben wij achter de rug. We zullen het zien.”