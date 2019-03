‘Zijn marktwaarde ligt hoger dan de 40 tot 50 miljoen die nu genoemd wordt’

Nicolò Barella wordt de afgelopen weken meer dan eens in verband gebracht met een transfer naar een Europese topclub. De 22-jarige middenvelder werd recent gelinkt aan onder meer AC Milan, Napoli, Internazionale, Juventus, Arsenal en Chelsea. Tommaso Giulini, voorzitter van Cagliari, beaamt in gesprek met de Corriere dello Sport dat er veel belangstelling is.

“Zelfs ik weet niet waar de toekomst van Barella ligt. Hij kan zich nog steeds op verschillende punten verbeteren en ik hoop dat hij dit voor elkaar kan krijgen bij Cagliari. Ik denk dat zijn marktwaarde hoger ligt dan de veertig tot vijftig miljoen euro die nu genoemd wordt”, laat Giulini doorschemeren. Barella werd geboren in Cagliari en doorliep de jeugdopleiding van de Sardijnse club, waar zijn huidige contract nog loopt tot medio 2022.

“Ik kan niet ontkennen dat Napoli geïnteresseerd is in zijn diensten. Aurelio De Laurentiis (voorzitter van Napoli, red.) heeft in januari navraag gedaan naar Barella. Hetzelfde geldt voor Maurizio Sarri en Chelsea”, stelt de voorzitter van Cagliari, momenteel de nummer veertien van de Serie A. Hij wordt vervolgens gevraagd naar de vermeende interesse van Internazionale. “Dat zijn voorlopig slechts geruchten.”

Barella speelde dit seizoen tot dusver 29 wedstrijden voor Cagliari, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists. In deze jaargang droeg de talentvolle middenvelder reeds verschillende keren de aanvoerdersband bij de club van Sardinië. Barella maakte in oktober 2018 in de interland tegen Oekraïne (1-1) zijn debuut voor de nationale ploeg van Italië en heeft tot dusver vier wedstrijden voor i Azzurri achter zijn naam staan.