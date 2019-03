‘Pas als Van Dijk prijzen wint, gaat hij bij de grote spelers horen’

Virgil van Dijk is momenteel de grote man aan de zijde van Liverpool, dat dit seizoen nog in de race is om de Premier League en de Champions League te winnen. Mario Melchiot vindt de lof voor de aanvoerder van Oranje terecht, maar benadrukt dat hij wel zilverwerk aan zijn palmares moet toevoegen om definitief zijn naam te vestigen.

“Het is belangrijk dat hij nu deel uitmaakt van een team dat prijzen kan winnen, want daarmee vergaar je definitief een status. Je kan wel een hele goede verdediger zijn, maar pas als Van Dijk prijzen wint, gaat hij bij de grote spelers horen. Grote spelers winnen nu eenmaal prijzen. Het zou raar zijn als hij iets anders zou vertellen. Ik kan me niet voorstellen dat een speler als hij geen prijzen wil winnen”, zegt Melchiot in gesprek met de Daily Express.

Liverpool zou momenteel het contract van Van Dijk willen verlengen, om interesse van andere clubs af te wimpelen. “Het is te vroeg om je daar zorgen over te maken. Ik denk niet dat hij nu al een vertrek bij Liverpool overweegt”, geeft de oud-verdediger van onder meer Ajax en Chelsea te kennen. “Ik denk niet dat hij nu al over zijn toekomst nadenkt of zich zorgen maakt, nee. Hij speelt pas net bij Liverpool.”

Daniel Agger, oud-verdediger van Liverpool, is onder de indruk van Van Dijk. “Hij heeft niet alleen de verdediging veranderd, maar het hele team. Van Dijk is exact wat Liverpool de afgelopen seizoenen gemist heeft. Met zijn overkomen en leiderschap heeft hij veel veranderd. Daarnaast is hij ook nog eens een goede voetballer”, stelt de Deen in gesprek met de Liverpool Echo. “Door hem is het team beter gaan draaien, al scheelt het ook dat Alisson nu in het doel staat. Het is heel belangrijk om daar iemand te hebben op wie je kan vertrouwen.”