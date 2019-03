Sterling maakt eerbetoon: ‘Wilde hen iets geven waar ze om konden glimlachen’

Engeland opende de EK-kwalificatiecyclus vrijdagavond met een 5-0 overwinning op Tsjechië. Met drie doelpunten was Raheem Sterling de grote man aan de zijde van the Three Lions. Harry Kane, die zelf ook een treffer wist te maken, laat zich tegenover ITV Sport lovend uit over de vleugelaanvaller van Manchester City.

“Het systeem dat we hier speelden, past goed bij Raheem. We hebben een briljante teamprestatie geleverd. De tegenstander werd onder druk gezet, we maakten het hen moeilijk en waren trefzeker. We hebben plezier gemaakt en beschikken over genoeg zelfvertrouwen, mede door de prestaties in de Nations League. Het voetbal is goed, iedere speler uit zich op de juiste manier en we hebben jonge en hongerige jongens”, stelt Kane.

“Ik heb gewoon veel vertrouwen in mezelf en probeer in de zones te komen waar ik gevaarlijk kan zijn. Ik maak me zo min mogelijk zorgen. Over de eerste goal ben ik het meest tevreden”, zegt Sterling zelf over zijn optreden. Bij zijn tweede goal maakte de aanvaller een eerbetoon aan Damary Dawkins, een dertienjarige jeugdspeler van Crystal Palace die afgelopen zondag overleed aan de gevolgen van leukemie. “Damary was een jongen die ik probeerde te helpen.”

“We dachten dat we een donor hadden gevonden, maar jammer genoeg was het geen match en is hij overleden. Ik wilde zijn familie vanavond iets geven waar ze om konden glimlachen”, vertelt de aanvaller van Manchester City. Ook bondscoach Gareth Southgate laat zich lovend uit over Sterling. “Hij was electric. Eigenlijk trainde hij al de hele week op die manier en ik ben heel blij voor hem. Ik denk dat hij volwassen is geworden als persoon en als voetballer. Hij wil graag scoren en presteert dit zonder al teveel na te denken.”

“Dit is een perfecte start van de EK-kwalificatiecyclus. We begonnen goed aan de wedstrijd, hebben het plan uitgevoerd en zo een goed resultaat behaald”, zegt Jadon Sancho in gesprek met verschillende Engelse media. De aanvaller van Borussia Dortmund was met een assist van waarde voor de Engelsen, die het nu komende maandag opnemen tegen Montenegro. “Dit is een geweldig gevoel. Ik hoop dat ik meer kansen kan krijgen, zodat ik aan het publiek kan tonen wat ik in mijn mars heb.”