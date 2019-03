Gakpo: ‘Daarom kijk ik misschien toch met iets andere ogen naar Depay’

Cody Gakpo maakt dit seizoen geregeld speelminuten in het eerste elftal van PSV en is nu ook onderdeel van de selectie van Jong Oranje, dat deze weken een trainingsstage afwerkt in Spanje. Met een verjonging wil het beloftenteam een nieuwe weg inslaan, die de formatie van bondscoach Erwin van de Looi voor het eerst in jaren weer eens naar een eindtoernooi moet brengen.

“Op het verleden hebben we geen invloed. We hebben allemaal dromen om in de toekomst iets moois te bereiken en daar kunnen we wel alles aan doen”, geeft Gakpo te kennen in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Ondanks dat de aanvaller van PSV pas voor de eerste keer van de partij is bij Jong Oranje, heeft hij niet het gevoel dat hij in een nieuwe wereld terecht is gekomen. “Veel spelers kende ik al van vroegere jeugdinterlands of omdat je elkaar via wedstrijden van de clubs tegen bent gekomen.”

“Het is allemaal weer net iets professioneler, op alle fronten. Keihard werken en daarbuiten hebben we het ook goed met elkaar. Al een aantal jaren wordt er weer meer gekaart in het voetbal en dat gebeurt ook bij Jong Oranje”, vervolgt de negentienjarige aanvaller. “De clubkleuren vallen even weg, maar natuurlijk weet iedereen dat er een heel belangrijke wedstrijd aankomt. Dat valt moeilijk te ontkennen, al willen we ons hier wel volledig focussen op Jong Oranje. Ajax-PSV is altijd een van de grootste wedstrijden van het seizoen en nu helemaal belangrijk voor ons.”

Jong Oranje keek op een groot scherm naar de verrichtingen van het Nederlands elftal, dat donderdagavond met 4-0 wist te winnen van Wit-Rusland. Gakpo vindt het mooi om te zien hoe belangrijk Memphis Depay nu is. “Hij is doorgebroken bij PSV en daarom kijk ik misschien toch met iets andere ogen naar hem”, stelt hij. “Ik merk om me heen niet dat mensen nu extreem veel verwachten, maar hoor vooral dat men trots op me is. Dat is altijd fijn om te horen.”