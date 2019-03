‘Bayern München ziet ervaren back na acht jaar terugkeren naar thuisland’

Rafinha gaat Bayern München aan het einde van het seizoen inruilen voor Flamengo, zo weet UOL Esporte te melden. De Braziliaanse vleugelverdediger is in Zuid-Duitsland in het bezit van een aflopende verbintenis en kan zodoende transfervrij verkassen. Rafinha gaat in Rio de Janeiro een tweejarig contract ondertekenen.

De 33-jarige verdediger zal per 1 juli terugkeren naar Brazilië en is voor Flamengo de eerste zomerse versterking. Het seizoen in Brazilië loopt over het kalenderjaar, waardoor Rafinha midden in de competitie zal arriveren bij zijn nieuwe club. Flamengo versterkte zich voorafgaand aan de start van de Braziliaanse Série A, die eind april wordt afgetrapt, tot dusver al met onder meer Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, Rodrigo Caio, Arrascaeta en Bruno Henrique.

Rafinha speelde sinds 2005 in Europa, nadat Schalke 04 hem overnam van Coritiba FC. Na vijf jaar in Gelsenkirchen te hebben gespeeld, vertrok de vleugelverdediger naar Genoa. De viervoudig international van Brazilië hield het slechts één jaar in Italië vol, waarna hij in 2011 bij Bayern München terechtkwam. Totaal speelde hij 261 wedstrijden voor der Rekordmeister, waarvan 21 dit seizoen.