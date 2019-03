De Roon: ‘Als het nu crisis is in het Duitse voetbal, wat was het dan bij ons?’

Voor Oranje staat komende zondag de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland op het programma. In de Nations League bleef het Nederlands elftal tot twee keer toe zonder nederlaag tegen die Mannschaft. Marten de Roon benadrukt in gesprek met NuSport dat Oranje wat geluk had in de uitwedstrijd tegen Duitsland (2-2) en dat de formatie van bondscoach Joachim Löw niet onderschat dient te worden.

“Duitsland was beter, maar wij hadden mazzel. Ik denk dat we die wedstrijd 75 minuten aan het zoeken waren voordat we iets creëerden. Zo lastig kan het nu weer worden. Ik zie Oranje daarom nog steeds als underdog, al hebben we wel het vertrouwen dat we weer een goed resultaat kunnen neerzetten”, stelt De Roon. Hij wil ook niet zo snel spreken van een ‘crisis’ in het Duitse voetbal. “Ach, als het nu crisis is in het Duitse voetbal, wat was het dan bij ons de afgelopen vier jaar?”

“Het lijkt me wat voorbarig, zeker als ik zie wat voor talent eraan komt. Ik noemde Sané al en dan heb je Gnabry, Brandt en Werner nog. En achterin Süle en Kehrer. Met zulke spelers is Duitsland echt niet minder geworden. We moeten vol aan de bak zondag”, vervolgt de middenvelder van Atalanta. Oranje moet in de poule met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland bij de eerste twee zien te eindigen. “Iedereen verwacht dat wij en Duitsland het gaan halen, en dat moet ook. Daarom is het lekker dat we met 4-0 tegen Wit-Rusland begonnen zijn. Een mooie start.”

Met 27 jaar behoort De Roon momenteel een beetje tot de oudere spelers van de selectie van Oranje. “Alleen Ryan Babel is echt wat ouder, en daarna hebben we veel jongens uit 1990 en 1991, onder wie ik. Maar ik denk dat het alleen maar goed is dat we veel jonge spelers hebben. Dat betekent dat we groeiende zijn. Je zag tegen Wit-Rusland ook dat de jonge jongens al van grote waarde zijn. Hopelijk is dat tegen Duitsland weer zo.”