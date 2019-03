Messi houdt blessure over aan teleurstellende oefeninterland

Lionel Messi heeft tijdens de oefeninterland van Argentinië tegen Venezuela een liesblessure opgelopen, zo maakt de Argentijnse voetbalbond via de officiële kanalen bekend. De aanvaller van Barcelona verlaat om die reden het trainingskamp en keert voortijdig terug naar huis. Argentinië leed vrijdagavond een 1-3 nederlaag tegen Venezuela.

Voor Argentinië staat nu komende dinsdag in het Stade Ibn Batouta in Tanger de oefeninterland tegen Marokko op het programma, maar daar zal Messi dus niet bij zijn. De ernst van de blessure is onduidelijk, maar de Argentijnse sterspeler moest in 2016 en 2017 ook al eens een aantal wedstrijden laten schieten wegens liesproblemen. Met 37 doelpunten in 39 officiële wedstrijden is Messi dit seizoen van groot belang voor Barcelona.

Op de zaterdag na de interlandperiode wacht voor Barcelona de ontmoeting met Espanyol. Daarna volgen duels met Villarreal en Atlético Madrid, voordat de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester United op het programma staat. Messi is niet de enige speler die tijdens het duel met Venezuela geblesseerd raakte aan de kant van Argentinië. Ook Gonzalo Martínez verlaat het trainingskamp van de Argentijnse ploeg voortijdig.

De middenvelder van het Atlanta United van Frank de Boer liep een blessure aan de kuit op en keert evenals Messi voortijdig terug naar huis. Argentinië leed in het Wanda Metropolitano 1-3 nederlaag tegen Venezuela, dat via José Salomón Rondón, Jhon Murillo en Josef Martínez tot scoren kwam. Namens de Argentijnen deed Lautaro Martínez iets terug. Ondanks dat hij een blessure aan de wedstrijd overhield, deed Messi negentig minuten mee in de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni.