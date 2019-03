‘Marc en Edwin willen dat ik op de lange termijn iets binnen Ajax ga doen’

Klaas-Jan Huntelaar verlengde onlangs zijn contract bij Ajax met een jaar. Tijdens de onderhandelingen heeft de clubleiding hem gevraagd of hij ook na zijn loopbaan aan de club verbonden wil blijven. De 35-jarige spits zegt zich vereerd te voelen door het aanbod, maar hij wil zich eerst focussen op het voetbal alvorens hij een beslissing gaat nemen over eventuele werkzaamheden in de toekomst.

'Marc (Overmars, red.) en Edwin (Van der Sar, red.) willen dat ik op de lange termijn iets in de club ga doen”, laat Huntelaar weten op de clubwebsite. “Spitsen trainen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ik heb gezegd dat ik me eerst wil focussen op het voetbal, maar het is mooi dat ze het me hebben aangeboden. Natuurlijk denk je er weleens over na, maar de focust ligt nu nog te veel op het voetbal. Als je er te veel over nadenkt, is dat hetzelfde als je na een goede wedstrijd gaat genieten. Dan gaat het verkeerd.”

Huntelaar is onder trainer Erik ten Hag niet zeker van een basisplaats. Kasper Dolberg krijgt doorgaans de voorkeur, terwijl de coach in grote wedstrijden vaak voor Dusan Tadic in de spits kiest. Desondanks heeft Huntelaar het goed naar zijn zin in Amsterdam. “We hebben een heel leuk team, presteren goed en dat willen we omzetten in prijzen. Ik heb ook met de trainer gezeten, hij was ook positief. Dus daarom was het makkelijk om een keuze te maken”, aldus Huntelaar, doelend op zijn contractverlenging.

De 76-voudig Oranje-international weet niet hoe lang hij nog door gaat met voetballen. Hij gaat per jaar bekijken of hij nog door wil. “Ik wil er niet te lang aan vast zitten voordat ik denk dat ik het straks ineens niet meer zie zitten”, aldus Huntelaar, die groen licht kreeg van het thuisfront. “Iedereen was er wel duidelijk in. Ze vinden het leuk dat ik nog een jaartje van huis ben. Dus wat dat betreft is dat misschien wel slecht nieuws”, besluit de spits met een knipoog.