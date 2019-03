Zaterdag, 23 Maart 2019

Arsenal schakelt na contractverlenging Overmars

Noah Okafor staat mogelijk voor een mooie transfer. Manchester City, Borussia Dortmund en Internazionale zijn namelijk allen geïnteresseerd in de talentvolle middenvelder van FC Basel. (Goal)

Manchester United gaat komende zomer alsnog aan de haal met Toni Kroos. De middenvelder werd in het verleden voor de neus van the Red Devils weggekaapt door Real Madrid, maar nu lijkt de Duitser LaLiga te verruilen voor de Premier League-gigant. (The Sun)

Arsenal heeft een volgende kandidaat voor de positie van technisch directeur in het vizier. De eerder bij Barcelona werkzame Robert Fernández is eveneens in beeld voor een positie in Londen. (Mundo Deportivo)

Rodrigo Moreno is een van de kandidaten om Mauro Icardi op te volgen bij Internazionale. De spits heeft een transferclausule van 120 miljoen euro in zijn contract bij Valencia staan, maar mag waarschijnlijk voor een significant lager bedrag vertrekken. (La Gazzetta dello Sport)

Napoli is in gesprek met de vertegenwoordigers van José Callejon over een nieuw contract voor de Spanjaard. De aanvaller ligt nog tot volgend jaar vast en wordt aankomende zomer mogelijk verkocht als er geen akkoord wordt bereikt. (La Repubblica)