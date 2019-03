Nederland - Duitsland: aanvang, blessures en vermoedelijke opstellingen

Het Nederlands elftal is uitstekend uit de startblokken gekomen in de EK-kwalificatie en wil de lijn doortrekken tegen Duitsland. Na de 4-0 overwinning op Wit-Rusland hoopt Oranje ook de ploeg van bondscoach Joachim Löw over de knie te leggen. Die Mannshaft ondergaat momenteel een metamorfose en verkeert niet in een grootse vorm, zo bleek afgelopen woensdag nog in een oefenwedstrijd tegen Servië (1-1). Aan Nederland de taak om hier optimaal van te profiteren en een grote stap te zetten in de richting van kwalificatie voor EURO 2020.

Het vertrouwen bij Oranje is weer helemaal terug. Onder leiding van bondscoach Ronald Koeman is de lijn naar boven ingezet. Nederland plaatste zich eind vorig jaar al voor de Final Four van de Nations League door in de poulefase af te rekenen met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland, en donderdag werd Wit-Rusland probleemloos opzij gezet in de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatie. Memphis Depay was de grote uitblinker en hij had in De Kuip nog geen minuut nodig om de score te openen. Hij profiteerde van gestuntel in de Wit-Russische defensie en dankzij zijn vroege goal zat Oranje op rozen. Depay was aangever bij de 2-0 van Georginio Wijnaldum, scoorde vanaf elf meter zelf de 3-0 en leverde assist op de 4-0 van aanvoerder Virgil van Dijk.

Depay voelt zich als een vis in het water bij Oranje. "Het is zo lekker om in deze ploeg te spelen. Dat kan ik je bijna niet vertellen”, zei Depay na de zege op Wit-Rusland tegenover De Telegraaf. "Het begint al als we maandag verzamelen. We hebben elkaar dan zoveel te vertellen. Daarna gaan we samen trainen en blijven in het trainingskamp maar met elkaar praten. Depay sprak van een 'eenheid' bij Oranje en die band is terug te zien op het veld, merkte hij op. "Kijk maar eens hoe Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum mij aanspelen. Dan is het lekker voetballen, hoor."

De stijgende lijn bij Oranje is duidelijk zichtbaar, terwijl het rommelt bij de nationale ploeg van Duitsland. Het besluit van Löw om de ervaren Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng niet meer op te roepen wekte veel onbegrip en boosheid bij de supporters. De bondscoach vond het tijd voor verandering. Na het dramatisch verlopen WK, waar Duitsland als laatste eindigde in een groep met Zweden, Mexico en Zuid-Korea, werd ook in de Nations League niet goed gepresteerd. Door de tegenvallende resultaten is Duitsland afgezakt naar de zestiende plaats op de wereldranglijst van de FIFA. Met nieuwe namen als Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Niklas Stark (Hertha BSC) en Lukas Klostermann (RB Leipzig) hoopt Löw op betere tijden.

Hoe de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland liggen werd eerder deze week door de Duitse teammanager Oliver Bierhoff geschetst. “We zijn niet langer meer de favoriet bij een uitwedstrijd tegen Nederland. We zijn wel favoriet tegen de andere ploegen. We hebben ook een goede basis in deze selectie. Er zitten nog steeds spelers in die wereldkampioen zijn geworden (in 2014, red.) ”, zo liet hij weten tijdens een persmoment. Koeman wil er met zijn ploeg zondag alles aan doen om de drie punten in de Johan Cruijff ArenA te houden. “Als je bij Duitsland in de poule zit, zijn wij en Duitsland favoriet om door te gaan. Je thuiswedstrijden moet je sowieso winnen.”

Blessures Nederland en Duitsland

Koeman had al twee keer gewisseld toen hij donderdag tegen Wit-Rusland Denzel Dumfries naar de kant haalde ten faveure van Kenny Tete. Al bij het eerste balcontact ging het mis bij de rechtsback van Olympique Lyon. Hij greep naar zijn hamstring en kon niet verder, waardoor Oranje de laatste twintig minuten met een man minder speelde. Vrijdag werd bekend dat Atalanta-back Hans Hateboer is opgeroepen als vervanger van Tete. Dumfries hield lichte klachten over aan het duel van donderdag, maar lijkt fit genoeg om zondag te kunnen starten. Aan de kant van Duitsland ontbreekt Julian Draxler door een blessure. Verder beschikt Löw over een fitte selectie. Leroy Sané kreeg tegen Servië vlak voor tijd een harde tackle te verwerken, maar desondanks is hij fit genoeg om zondag aan de aftrap te verschijnen tegen Oranje.

Vermoedelijke opstellingen

Koeman heeft er een geheim van gemaakt dat hij op zoek is naar een vaste samenstelling en deze lijkt hij in grote lijnen te hebben gevonden. Jasper Cillessen is zijn eerste doelman, terwijl de achterhoede met Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind vaststaat. Op het middenveld zijn Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zeker van een basisplaats. Marten de Roon was zeker van een plek op het middenveld, maar speelde tegen Wit-Rusland niet groots en werd na 45 minuten vervangen door Davy Pröpper. Of laatstgenoemde mag starten tegen Duitsland, is de grote vraag. Steven Bergwijn verdiende een basisplaats tegen Wit-Rusland, maar betaalde het vertrouwen van de bondscoach niet terug. Mogelijk kiest Koeman tegen Duitsland voor Quincy Promes in de aanval, samen met Memphis Depay en Ryan Babel.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillissen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn/Promes, Depay, Babel

Vermoedelijke opstelling Duitsland: Neuer; Kehrer, Ginter, Süle, Rüdiger, Schulz; Kimmich, Kroos; Werner, Reus, Sané

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint zondagavond 24 maart om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het duel wordt live uitgezonden door NPO 1. Het eerste deel van de voorbeschouwing begint om 19.30 uur. Na het journaal van 20.00 uur krijgt de voorbeschouwing om 20.20 uur een vervolg.