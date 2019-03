Hirving Lozano draagt bij aan zege Mexico bij debuut Gerardo Martino

Mexico heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de vriendschappelijke interland tegen Chili met 3-1 weten te winnen. Hirving Lozano stond in de basis en was met een doelpunt belangrijk voor de ploeg van Gerardo Martino, die voor het eerst langs de lijn stond als bondscoach van Mexico.

Martino werd eind januari aangesteld als opvolger van Juan Carlos Osorio, die na het WK afzwaaide. Laatstgenoemde verlengde zijn contract niet en ging aan de slag als bondscoach van Paraguay. Martino was eerder bondscoach van Paraguay en Argentinië en koos voor het bondscoachschap bij Mexico nadat hij vorig seizoen kampioen van de Major League Soccer werd met Atlanta United. Zijn debuut met de Mexicaanse ploeg is veelbelovend, want Chili werd zonder veel problemen opzij gezet.

Mexico kwam na rust op voorsprong via Raúl Jiménez. De spits van Wolverhampton Wanderers werd neergehaald in het strafschopgebied en maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter. Na ruim een uur spelen werd de voorsprong verdubbeld. Vanuit een hoekschop van ex-PSV'er Andrés Guardado kopte Héctor Moreno raak bij de tweede paal. Een minuut later werd Lozano de diepte ingestuurd en de aanvaller van PSV scoorde met een fraai wippertje.

Niet lang daarna deed Nicolas Castillo nog wat terug namens Chili, maar Mexico zou niet verder in de problemen komen. In de slotfase gunde Martino PSV-middenvelder Érick Gutiérrrez nog speeltijd, terwijl Lozano na 82 minuten spelen vervangen werd door Diego Lainez. Dinsdagnacht volgt voor Mexico het oefenduel met Paraguay.