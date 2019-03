Frank de Boer: ‘Ik had bij Inter te maken met een verrotte groep’

Frank de Boer is sinds een paar maanden werkzaam als trainer van Atlanta United. Na mislukte avonturen bij Internazionale en Crystal Palace, hoopt de coach op betere tijden in de Verenigde Staten. “Ik wil laten zien dat ik het in een goede omgeving nog altijd kan. Na twee mislukkingen, zeg maar, wil ik het gevoel terug dat ik bij Ajax had”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

De Boer werd vier keer kampioen met Ajax en koos voor een vertrek uit Amsterdam toen hij met zijn ploeg op 8 mei 2016 de landstitel verspeelde tegen De Graafschap. Bij Internazionale werd hij al snel ontslagen en ook bij Crystal Palace moest hij al vroeg in het seizoen inrukken. “Ik heb zeker goede dingen gedaan, maar moet ook in de spiegel kijken. Sommige dingen hadden beter gekund. Daar heb ik van geleerd”, aldus De Boer.

Terugkijkend op zijn werkzaamheden in Italië denkt De Boer dat hij te veel hooi op zijn vork heeft genomen. “Wilde ik de hele structuur en cultuur veranderen, omdat die club al lang niks meer had gewonnen. Daar heb ik me helemaal in verdiept, terwijl ik eigenlijk gewoon met spelers wil werken”, legt hij uit. “Ik had te maken met een verrotte groep, maar mocht bepaalde spelers er niet uitgooien. Daarin had ik het gaspedaal misschien wat harder moeten indrukken. Als je een kentering wilt veroorzaken, moet je zulke dingen in het begin voor elkaar krijgen. Misschien wilde ik te veel een allemansvriend zijn.”

Bij Crystal Palace tekende De Boer een driejarig contract, maar na 77 dagen werd hij al de laan uitgestuurd. Tegenvallende resultaten lagen ten grondslag aan zijn ontslag. “Ik denk nog steeds dat we daar goed bezig waren, dat het met wat meer tijd was goed gekomen”, denkt De Boer. “Wat me niet aanstond was dat de voorzitter continu op de stoel van de trainer ging zitten. Hij bepaalde wie we haalden. Ik dacht dan: wie is hier nu de kenner van voetbal?”

De Boer geeft aan dat hij bij Atlanta United geen last heeft van politiek. “Ik heb alleen met Darren Eales (voorzitter, red.) en technisch directeur Carlos Bocanegra te maken. De lijntjes zijn kort. De eigenaar bemoeit zich er niet mee. Bij Inter moest ik soms met zaakwaarnemers praten. Te belachelijk voor woorden. Een van hen zei zelfs dat ik geen coach bij Inter was geweest als hij had geweten dat ik z'n speler niet zou opstellen. Dat is de invloed die ze daar hebben. Ik ben blij dat ik daar geen last meer van heb.”