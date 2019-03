‘In de rust kon ik er geen klote van en nu ben ik weer een wereldtrainer’

Telstar leek vrijdagavond met een 3-0 achterstand bij de rust een kansloze wedstrijd te spelen tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Mike Snoei kwam in een sensationele tweede helft echter helemaal terug en hield uiteindelijk zelfs een 3-4 overwinning over aan het bezoek aan De Vliert. De oefenmeester kon na afloop van de wedstrijd niet anders dan tevreden zijn over de prestatie van zijn ploeg.

“Nu ben ik ineens weer een wereldtrainer. In de rust niet, toen kon ik er natuurlijk geen klote van”, glimlachte hij na de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports. Telstar speelde een teleurstellende eerste helft, maar kwam een stuk beter de kleedkamer uit. Snoei deed tijdens de onderbreking een aantal tactische omzettingen en probeerde zijn spelers te inspireren tot een comeback.

“Ik nam ze natuurlijk kwalijk dat ze een matige eerste helft speelden”, legde de trainer, die echter ook moest toegeven weinig bijzonders te hebben gedaan, uit: “Ik heb geen tegeltje uit de muur geslagen, maar we hebben elkaar wel even diep in de ogen gekeken. Uiteindelijk heb ik genoten van de wedstrijd, ik vond alle goals wel mooi. Dit is leuk voor Telstar, het is geweldige PR en daar moeten we het ook een beetje van hebben.”