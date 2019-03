Pover Argentinië lijdt pijnlijke nederlaag bij rentree Lionel Messi

Argentinië is vrijdagavond bij de rentree van Lionel Messi bij de nationale ploeg tegen een nederlaag aangelopen. In een oefenduel met Venezuela in het Wanda Metropolitano in Madrid bleken de bezoekers met 1-3 te sterk. Na de eerste helft keken Messi en consorten al tegen een 0-2 achterstand aan en in het tweede bedrijf kon de schade niet worden gerepareerd.

Messi keerde na een maandenlange absentie terug in de selectie, maar de superster van Barcelona kon niet voorkomen dat zijn ploeg met een nederlaag het veld zou verlaten. Salomon Rondon deelde na zes minuten spelen al de eerste dreun uit. De spits van Newcastle United wist een lange bal van achteruit goed te controleren en het leer vervolgens knap in het doel te schieten: 0-1.

Argentinië speelde bij tijd en wijle zeer pover, iets waar Venezuela van profiteerde. Slecht uitverdedigen aan de kant van de thuisploeg leidde uiteindelijk tot de 0-2 van Jhon Murillo, die de bal knap in de lange hoek wist te werken. Argentinië kon in de eerste helft niet tot scoren komen, maar na de onderbreking was het wel snel raak.

Een counter die begon bij Messi kwam uiteindelijk terecht bij Lautaro Martinez, die niet twijfelde en de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Argentinië kon het uiteindelijk toch niet bolwerken tegen Venezuela. De bezoekers kwamen via Joseph Martinez op 1-3. De aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter en bracht na een aparte aanloop zijn ploeg de overwinning.