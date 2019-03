Frankrijk start kwalificatiereeks met ruime overwinning; ook Turkije zegeviert

Frankrijk is de EK-kwalificatiereeks vrijdagavond goed begonnen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps had in het eerste duel in Groep H weinig moeite met Moldavië, dat uiteindelijk met een 1-4 thuisnederlaag genoegen moest nemen. Turkije wist tegelijkertijd te zegevieren over Albanië (0-2), waardoor de Turken net zoveel punten hebben als Frankrijk en IJsland, dat met 0-2 won op bezoek bij Andorra.

Moldavië – Frankrijk 1-4

Frankrijk was de grote favoriet bij het treffen met Moldavië en dat was ook aan het veldspel te zien. De thuisploeg had weinig in te brengen tegen les Bleus en het wachten was op het eerste doelpunt van de bezoekers. Antoine Griezmann brak de ban na 24 minuten door hard binnen te knallen na prachtig voorbereidend werk van Paul Pogba: 1-0. Even later was Griezmann de aangever. Bij een corner zag de spits een loopactie van Raphaël Varane, die knap binnenkopte en Frankrijk op een comfortabele 0-2 voorsprong zette.

Nog voor de thee stond het al 0-3 voor de formatie van Deschamps via Olivier Giroud. Na een mooie aanval van Frankrijk vanaf de linkerkant was het uiteindelijk de spits van Chelsea die van dichtbij voor de beslissing zorgde. In de tweede helft deed de wereldkampioen het rustiger aan en was het wachten op het eindsignaal. Vlak voor tijd leek Kylian Mbappé met zijn treffer voor de eindstand te zorgen, maar even later redde Vladimir Ambros de eer voor de thuisploeg door alsnog een doelpunt te maken.

Albanië – Turkije 0-2

Turkije is de EK-kwalificatiereeks net als Frankrijk goed gestart. De ploeg van Senol Günes kwam na twintig minuten op voorsprong door een treffer van Burak Yilmaz. Turkije profiteerde van het slechte opbouwen van de thuisploeg, waarna Cenk Tosun zijn ploeggenoot kon bedienen: 1-0. In de tweede helft zorgde Hakan Calhanoglu voor de bevrijdende goal door vanaf de rand van de zestien meter prachtig raak te schieten. Daarna behield Turkije de voorsprong en waren de eerste drie punten in de kwalificatiereeks een feit.