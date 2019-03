Van der Wiel breekt per direct met club: ‘Dit is de beste oplossing’

Gregory van der Wiel mag op zoek naar een nieuwe club. Toronto FC meldt vrijdag namelijk via de officiële kanalen dat het contract van de 31-jarige verdediger in goed overleg per direct is ontbonden. De ex-speler van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain was sinds februari 2018 actief voor de club uit Canada, die uitkomt in de Major League Soccer.

“We hebben naar de mogelijkheden gekeken om nog vooruit te kunnen", laat algemeen directeur Ali Curtis op de clubsite weten. "Na veel discussies zijn we samen tot de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is voor zowel de club als Gregory. We willen Gregory bedanken voor zijn bijdrage en we wensen hem en zijn familie het beste in de toekomst.”

Het besluit komt niet als een verrassing, daar Van der Wiel via Instagram al afscheid had genomen van de supporters na een conflict met trainer Greg Vanney op een trainingskamp. De routinier liet onlangs weten dat een hij een verschil van inzicht had met de technische staf. “Het eerste jaar had ups en downs, maar ik vond het plezier terug en kon niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen”, stelde de vleugelverdediger.

“Ik was klaar om alles te geven. Jammer genoeg komt het tweede jaar er niet door een verschil van inzicht met de technische staf. Ik wil gewoon winnen en doe daar alles voor, ongeacht de consequenties. Ik denk dat die mentaliteit een beetje te veel was voor hen en ze hebben besloten dat ze me dit seizoen niet meer nodig hebben. Ploeggenoten en fans: ik ga jullie missen”, zo liet Van der Wiel weten.