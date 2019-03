Den Bosch verliest bizar duel na 3-0 voorsprong; Eindhoven wint met 8-1

FC Den Bosch heeft vrijdagavond een curieuze thuisnederlaag geleden tegen Telstar. De huidige nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie stond in de rust met 3-0 voor, maar verloor alsnog van het bezoek uit Velsen-Zuid: 3-4. Tegelijkertijd maakte FC Eindhoven gehakt van FC Dordrecht (8-1) en wonnen SC Cambuur en RKC Waalwijk respectievelijk van FC Volendam (0-1) en Helmond Sport (2-1). Vanwege de mist werd de wedstrijd tussen Almere City FC en TOP Oss gestaakt. Het duel wordt aanstaande maandag om 20.00 uur uitgespeeld.

FC Den Bosch – Telstar 3-4

FC Den Bosch stond na 45 minuten spelen op een riante 3-0 voorsprong tegen Telstar. Vincent Vermeij zette zijn ploeg al na zeven minuten op 1-0 na een goede aanval van de thuisploeg. Daarna liet Imran Oulad Omar van zich spreken door twee keer het net te vinden. In de tweede helft kwam Telstar echter ijzersterk terug en stond in een mum van tijd weer gelijk. Terell Ondaan benutte een strafschop namens de bezoekers, terwijl Melle Springers en Ahmed Mendes Moreira even later ook scoorden: 3-3. Twintig minuten voor tijd completeerde Ondaan de ommekeer door wederom te scoren en Telstar de drie punten te gunnen.

FC Eindhoven – FC Dordrecht 8-1

Het duurde een halfuur voordat het eerste doelpunt van FC Eindhoven te noteren viel, maar daarna was de ban definitief gebroken. Elton Kabangu nam op knappe wijze de openingstreffer voor zijn rekening, waarna hij een paar minuten voor rust ook de 2-0 produceerde. In blessuretijd van de eerste helft was het Samy Bourard die FC Dordrecht nog meer pijn deed na goed voorbereidend werk van Kabangu. Ook na de thee was Kabangu trefzeker, terwijl Oussama Zamouri namens FC Dordrecht na een gemiste penalty alsnog tot scoren kwam. Elisha Sam, Alvin Daniëls, Collin Seedorf en Branco van den Boomen zorgden uiteindelijk voor de 8-1 overwinning.

FC Volendam – SC Cambuur 0-1

Volendam en Cambuur gingen met een 0-0 stand aan de thee, maar dat betekende niet dat er geen kansen vielen te noteren in het Kras Stadion. Paul Kok trof namens de thuisploeg binnen tien minuten al de paal en via Sai van Wermeskerken stuitten de bezoekers ook voor de rust nog op het houtwerk. In een aantrekkelijke eerste helft waren er verder kansen voor Kevin Visser en Mohamed Betti, die er echter niet in slaagden Volendam de voorsprong te bezorgen. Cambuur trok in de eerste fase na de rust het initiatief naar zich toe, al duurde het even voordat dit zich ook uitbetaalde op het scorebord. Tien minuten voor tijd gaf een strafschop echter de doorslag: Mitchel Michaelis slaagde er in eerste instantie nog in om te redden, maar Sam Hendriks schoot vervolgens zijn eigen rebound raak.

RKC Waalwijk – Helmond Sport 2-1

RKC was in de openingsfase de meest dreigende ploeg, maar naarmate de eerste helft vorderde liet ook Helmond zich steeds meer in aanvallend opzicht zien. Kjell Knops schoot na ruim twintig minuten spelen over het vijandelijke doel, terwijl aan de overkant Anas Tahiri naast de goal van de thuisploeg mikte. De twee teams leken vervolgens genoegen te moeten nemen met een doelpuntloze eerste helft, maar op slag van rust zette Juul Respen Helmond toch op voorsprong. Tien minuten na de onderbreking stond het dankzij een doelpunt van Stijn Spierings echter alweer gelijk en een uiterste inspanning van Stijn van Gassel voorkwam een paar minuten later erger voor Helmond. De doelman slaagde er uiteindelijk echter toch niet in om zijn ploeg op de been te houden, want in de allerlaatste minuut ging RKC dankzij een goal van Mario Bilate met de overwinning aan de haal.