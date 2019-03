Bezorgde Danny Buijs luidt de noodklok: ‘Dan glij je steeds verder af’

Danny Buijs is bezorgd over de gang van zaken bij FC Groningen. De oud-voetballer is nu ruim negen maanden trainer van de Trots van het Noorden en ziet enkele zorgwekkende aspecten. In gesprek met het Dagblad van het Noorden luidt de trainer de noodklok en stelt dat het beleidsplan niet strookt met de doelstelling om bij de beste acht clubs van Nederland te behoren.

FC Groningen heeft zich eerder ten doel gesteld om vijftig procent van de hoofdmacht uit eigen kweek te laten bestaan. “FC Groningen heeft een goede jeugdopleiding, waaruit zeker jongens gaan doorbreken, maar dat zijn er waarschijnlijk één, maximaal twee per seizoen”, zegt een bezorgde Buijs. “Daar mag je zelfs al heel tevreden mee zijn als de eis is om met het eerste elftal in het linkerrijtje te spelen.”

Buijs ziet dat op dit moment alleen Ludovit Reis als eigen talent in de basis speelt. “Wij geven als club veel jonge spelers een kans, maar het merendeel komt van andere clubs: Deyo Zeefuik en Kaj Sierhuis van Ajax, Mo El Hankouri van Feyenoord en Tim Handwerker en Jeff Chabot uit Duitsland. Ik geloof dus absoluut in jonge spelers kansen geven om zo kapitaal te creëren voor de club, maar vijftig procent zelf opleiden is denk ik niet haalbaar in combinatie met onze doelstellingen.”

Ook maakt Buijs zich zorgen over de jaarlijkse begrotingstekorten. Zo moet de club over de begroting van dit seizoen nog een gat van drie miljoen euro dichten. De club moet daarom steeds zijn beste spelers verkopen, weet Buijs. “Je raakt dus steeds aan de bovenkant spelers kwijt, terwijl je voor aanvulling aangewezen bent op aanvulling van onderen. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om tot de conclusie te komen dat je selectie kwalitatief dan steeds minder wordt. Als je te lang in zo'n spiraal zit, glij je steeds verder af.”