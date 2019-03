87-voudig Frans international stopt in 2020: ‘Daarna zal ik plaats maken’

Frankrijk begint de EK-kwalificatiereeks vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen Moldavië. Bondscoach Didier Deschamps heeft in zijn selectie wederom een plek ingeruimd voor Olivier Giroud, die veel vertrouwen geniet van de trainer. De wereldkampioen laat echter weten dat hij na het EK van 2020 een punt achter zijn interlandloopbaan zet.

De 32-jarige aanvaller zegt dat het eindtoernooi, dat in twaalf landen over heel Europa wordt afgewerkt, zijn laatste klus zal zijn voor les Bleus, mocht Frankrijk zich plaatsen. “Het komende EK zal mijn laatste avontuur met Frankrijk zijn. Mijn doel is nog om de honderd interlands aan te tikken”, zegt de ervaren aanvaller van Chelsea, geciteerd door RTL.

“Daarna zal ik plaats maken. Dan zal Kylian Mbappé de ware nummer negen van de Franse ploeg zijn.” Giroud heeft tot op heden 87 interlands afgewerkt namens zijn land, waarin hij 33 keer wist te scoren. Afgelopen zomer beleefde Giroud zijn absolute hoogtepunt in zijn carrière door met Frankrijk wereldkampioen te worden in Rusland.

De routinier van Chelsea meldde eerder deze week overigens dat hij openstaat voor een terugkeer naar Frankrijk, mede vanwege het gebrek aan speeltijd in Engeland. “Ik speel liever op een lager niveau dan op deze manier verdergaan. De Ligue 1 is daarbij zeker een optie voor mij”, zo stelde de Fransman, die nog tot komende zomer vastligt op Stamford Bridge.