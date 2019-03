‘Erik ten Hag gaf mij een lijstje, de organisatie werd gek van hem’

Erik ten Hag is met Ajax inmiddels bezig aan zijn vierde trainersklus. De 49-jarige oefenmeester was in het verleden werkzaam bij FC Utrecht, het tweede elftal van Bayern München en Go Ahead Eagles, waar hij na periodes als assistent bij FC Twente en PSV voor het eerst op eigen benen stond. In Deventer kan men zich de beginperiode van Ten Hag nog goed voor de geest halen.

“De organisatie werd in het begin gek van Ten Hag”, blikt voormalig voorzitter Edwin Mulder terug bij RTV Oost. “Ik kreeg een lijstje. Daar stond in dat het ballenrek iets meer met een afschot (helling, red.) moest. De dug-outs moesten een paar meter verplaatst worden, er moesten vakken op het trainingsveld komen, hij wilde ramen in zijn kantoor. En er zijn ook nog dertig veldbedjes gesponsord, want de jongens moesten meer trainen.”

De organisatie van Go Ahead begon na verloop van tijd echter het nut van de kleine wijzigingen in te zien: “Zijn bijnaam was de Kleine Generaal. Maar toen het begon te werken en er een topsportklimaat ontstond, werd iedereen enthousiast. Tot op de dag van vandaag is er geen betere trainer meer geweest dan Ten Hag, als je het medewerkers en supporters vraagt.”

Ten Hag werkt tegenwoordig bij Ajax onder directeur voetbalzaken Marc Overmars en de twee waren jaren geleden ook al samen actief bij Go Ahead. Het heeft Mulder niet verbaasd dat Overmars terecht is gekomen bij een grotere club: “Hij is natuurlijk ook oud-speler van Ajax. En ik wist dat Marc heel erg gecharmeerd was van Erik ten Hag, dus voor mij kwam het niet echt als een verrassing.”