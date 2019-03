De Boer leert van verleden: ‘Ik neem nu minder vrije trappen op de training’

Frank de Boer hoopt bij Atlanta United succesvoller te zijn dan bij Internazionale en Crystal Palace. De 48-jarige trainer is bezig aan zijn eerste seizoen in de Major League Soccer, maar heeft ook veel geleerd in zijn periode's in Milaan en Londen. Zo doet De Boer zelf steeds minder mee met oefenvormen tijdens de trainingen. Dat deed hij bij de Premier League-club nog wel. "Dus om iedere kans op ergernis te vermijden, pas ik mijn gedrag aan. Het is niet anders", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Na zes succesvolle jaren bij Ajax ging De Boer in 2016 aan de slag bij Internazionale. De Italiaanse topclub liet hij echter snel achter zich en de oud-voetballer begon daarna aan een nieuw avontuur bij Crystal Palace. Dat was even wennen voor De Boer, die merkte dat de spelers er niet van gediend waren als hij zelf mee wilde spelen. "Je leert van alles wat je meemaakt en daar doe je wat mee. Dus sinds Crystal Palace neem ik minder vrije trappen op het trainingsveld. Zo min mogelijk eigenlijk. Terwijl ik het hartstikke leuk vind zelf nog een balletje te trappen."

"Die aanpassing vind ik persoonlijk jammer. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de spelers en hun prestaties. Ik heb geleerd dat je iedereen binnen een club aandacht moet geven. Ik was altijd behoorlijk gefocust op de mensen die direct bij het voetbalgedeelte betrokken zijn. Maar er zijn ook mensen die op andere manieren invloed hebben bij een club", vertelt De Boer over zijn eerste maanden in het Mercedes-Benz Stadium.

Ondanks een wat stroeve start heeft de oud-trainer van Ajax het goed naar zijn zin in de Verenigde Staten. "Hier verloopt alles gelukkig op een natuurlijke manier. Door de betrokkenheid van iedereen kom je vanzelf in aanraking met mensen uit andere geledingen dan het pure voetbaldeel. Zodat ik al mijn energie kan aanwenden voor de A-selectie. Dat is echt heerlijk werken." In competitieverband wist De Boer nog geen driepunter te pakken. Volgende week zondag gaat hij met zijn ploeg op bezoek bij Columbus Crew.