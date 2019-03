Neuer behoudt basisplaats: ‘Hij is een klasse beter dan Ter Stegen’

Sven Ulreich vindt dat Joachim Löw een goede keuze heeft gemaakt door Manuel Neuer onder de lat te zetten bij de nationale ploeg van Duitsland. Zondagavond treft die Mansschaft het Nederlands elftal en in de Johan Cruijff ArenA zal Neuer het doel verdedigen. Het besluit van de bondscoach betekent automatisch dat Marc-André ter Stegen op de reservebank plaats moet nemen. Bayern München-doelman Ulreich noemt het verstandig dat Löw in de EK-kwalificatie kiest voor de 32-jarige routinier.

Ulreich is bij Bayern tweede doelman achter Neuer en zijn mening komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. "Ik denk dat Duitsland nog nooit zo'n luxeprobleem heeft gehad op het gebied van doelmannen. Met Manu en Marc hebben ze zeer goede keepers", vertelt de dertigjarige Ulrich in gesprek met Sky. "Maar ik denk dat Manu een klasse beter is, zeker gezien zijn ervaring. Hij is gewoon een uitstekende keeper", zegt de complimenteuze Duitser over zijn collega.

Duitsland speelde woensdagavond gelijk in een oefeninterland tegen Servië. In de eerste helft incasseerde Neuer een tegentreffer van Luka Jovic. Na de rust hoefde vervanger Ter Stegen nauwelijks in actie te komen. Zondag reist de ploeg van Löw af naar Amsterdam voor de start van de EK-kwalificatie. Ulreich verwacht dat Duitsland zich plaatst en dat Neuer onder de lat zal staan op het EK van 2020. "Hij was jaren een wereldkeeper en ik denk dat het goed is om een routinier in het team te hebben. Ik verwacht dat hij onder de lat zal staan."

Voor Neuer lijkt er dus nog wel toekomst bij de nationale ploeg. Dat geldt niet voor Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller. De ploeggenoten van Neuer in München werden door de bondscoach bedankt voor bewezen diensten en zullen niet meer worden opgeroepen. Ter Stegen moet ondanks zijn goede spel dus nog even geduld hebben. De 26-jarige goalie van Barcelona speelde tot op heden 22 interlands en moet Neuer op dat gebied duidelijk voor zich dulden. Hij droeg al 85 keer het shirt van de Duitse nationale ploeg.