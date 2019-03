‘De Spaanse pers wil me vermoorden, maar ik ben een van de beste keepers’

Thibaut Courtois werd afgelopen zaterdag door zijn nieuwe trainer Zinédine Zidane direct gepasseerd bij Real Madrid. De Belgische doelman zal daarom blij zijn geweest dat hij zich eerder deze week mocht melden bij de Rode Duivels, die donderdagavond vervolgens in eigen huis wisten te winnen van Rusland (3-1). Courtois ging bij de tegentreffer echter niet vrijuit en het spel van de doelman van de Koninklijke ligt in Spanje meteen weer onder een vergrootglas. Toch trekt de boomlange keeper zich daar weinig van aan. "Je leert van dit soort fouten", vertelt hij tegen de Belgische pers.

De ploeg van bondscoach Roberto Martínez kwam in het Koning Boudewijnstadion via Youri Tielemans op voorsprong, maar niet veel later ging Courtois in de fout. Dat bleek uiteindelijk niet fataal voor de Belgen aangezien Eden Hazard in de tweede helft voor een 3-1 eindstand zorgde. “Denis Cheryshev duwde me en ik had geen kracht meer om de bal weg te werken”, aldus Courtois over het tegendoelpunt. "Het was een klein foutje, maar dat is het leven van een keeper. Daarna bleef ik kalm en ging ik verder met mijn spel."

Het doen en laten van Courtois wordt in Madrid nauwlettend in de gaten gehouden. Inmiddels is de Spaanse grootmacht niet meer in de race voor een prijs en heeft de teruggekeerde Zidane ingegrepen. Zo zat Courtois afgelopen zaterdag op de bank tegen Celta de Vigo. De 26-jarige keeper laat zich niet gek maken. "Ik beschouw mezelf nog steeds als een van de besten, hoewel de Spaanse pers me wil vermoorden. Ik voel me sterk, ik ben kalm omdat ik goed train en goed speel", oppert de linkspoot na de gewonnen interland.

Courtois heeft tijdens zijn eerste seizoen in het Santiago Bernabéu moeite de hoge verwachtingen waar te maken. Chelsea ontving afgelopen zomer liefst vijfendertig miljoen euro voor het jeugdproduct van Genk. Zondagavond moet Courtois met zijn ploeggenoten opnieuw aan de bak in de EK-kwalificatie. Dan spelen de Belgen de tweede wedstrijd van de groep tegen Cyprus. Ook Kazachstan en Schotland maken deel uit van Groep I.