Shevchenko is te spreken over opvolger in Milaan: ‘Hij is mijn erfgenaam’

Krzysztof Piatek is uitstekend begonnen aan zijn periode bij AC Milan. De Poolse spits kwam in januari over van Genoa en scoort sindsdien aan de lopende band voor de Italiaanse topclub. Piatek heeft inmiddels al acht keer het net gevonden in tien wedstrijden en met de goalgetter in de gelederen lijkt Milan zich eindelijk weer eens te gaan plaatsten voor de Champions League. Ook Andriy Shevchenko is zeer te spreken over de nieuwe aanvalsleider van zijn oude club. "Hij is erg belangrijk voor AC Milan."

Voor Piatek wordt het nog een hele klus om de prestaties van Shevchenko te evenaren. De Oekraïner speelde tussen 1996 en 2008 bij Milan en keerde tijdens seizoen 2008/09 nog even op huurbasis terug in het San Siro. De spits maakte in zijn eerste jaar liefst 24 doelpunten, terwijl Piatek dit seizoen al 19 keer het net wist te vinden. Die treffers verdeelde hij over Milan en Genoa. Shevchenko ziet een mooie toekomst voor de Pools international. "Hij heeft instinct voor het doel en scoort als een grote spits", vertelt hij tegen Sport Mediaset.

Uiteindelijk wist Shevchenko 175 doelpunten te maken in 322 wedstrijden. Alleen Gunnar Nordahl maakte tussen 1949 en 1956 meer treffers voor Milan (210 stuks). Sheva ziet in Piatek eindelijk een spits in Milaan die opnieuw voor veel doelpunten kan zorgen. "Hij schiet met beide benen erg goed en is sterk door de lucht. Hij is mijn erfgenaam", oppert de oud-spits. Milan staat na 28 wedstrijden vierde in de Serie A en aast op kwalificatie voor de Champions League. "Ze zijn nog volop in de race, ik denk dat ze zich zullen kwalificeren."

Piatek zal de woorden van Shevchenko ongetwijfeld met trots in ontvangst nemen. De 23-jarige goaltjesdief heeft een contract tot de zomer van 2023 en werd in januari voor liefst vijfendertig miljoen euro overgenomen van Genoa. Daar was hij ook pas bezig aan zijn eerste seizoen nadat hij afgelopen zomer overkwam van het Poolse Cracovia Krakow. In zijn geboorteland speelde Piatek ook voor Zaglebie Lubin. Woensdag scoorde hij in de EK-kwalificatie op bezoek bij Oostenrijk (0-1 zege).