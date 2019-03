Overmars waagde poging in Londen: ‘Nog te vroeg voor rentree’

Ajax neemt aankomende zomer naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Matthijs de Ligt en de Amsterdammers moeten dan ook op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Een van de namen die de afgelopen maanden vaak wordt genoemd is die van ex-speler Jan Vertonghen, die in het verleden meerdere malen heeft aangegeven ooit terug te willen keren bij de club waar hij zijn doorbraak beleefde.

De Belg maakte een jaar of vijftien geleden deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en koestert, net als landgenoot en eveneens ex-Ajacied Toby Alderweireld, nog altijd warme gevoelens voor zijn voormalige werkgever. De supporters van de huidige nummer twee van de Eredivisie lijken op korte termijn echter niet te hoeven rekenen op een rentree van het duo van Tottenham Hotspur.

“Dat is natuurlijk wel grappig, die spelers roepen altijd: ‘We komen graag weer terug naar Amsterdam.’ Dan ga je ze keurig even bellen en dan is het vaak: ‘We moeten nog wel een paar jaar wachten’”, legt directeur voetbalzaken Marc Overmars vrijdag met een glimlach uit bij Inside Ajax. De sportbestuurder haalde afgelopen zomer nog Dusan Tadic en Daley Blind op in de Premier League, maar een soortgelijk scenario lijkt er voorlopig niet in te zitten bij Vertonghen en Alderweireld.

“Ik denk dat we met deze twee spelers nog even geduld moeten hebben en kijken wat de toekomst met zich meebrengt. Het is nog te vroeg”, is hij duidelijk. De 31-jarige Vertonghen ruilde Ajax in 2012 rechtstreeks in voor the Spurs en is sindsdien altijd een vaste waarde geweest in het elftal van de Londenaren. De dertigjarige Alderweireld verliet Amsterdam in 2013 voor een avontuur bij Atlético Madrid en streek in 2015, na een seizoen op huurbasis voor Southampton in de Premier League te hebben gespeeld, neer bij Tottenham.