Barça reageert op ‘woedend’ United: ‘De seizoenkaarten zijn hier goedkoper’

Barcelona en Manchester United treffen elkaar binnenkort in de kwartfinale van de Champions League, maar werken momenteel buiten het veld een ander duel af. Supporters van de Engelse topclub moeten namelijk liefst 120 euro betalen om de uitwedstrijd in Camp Nou te bezoeken. Dat vinden the Red Devils veel te gortig, maar volgens Barcelona is het een reële prijs voor een wedstrijdbezoek. "Het prijsbeleid is hetzelfde als recente knock-out-wedstrijden tegen Olympique Lyon en AS Roma", laat een voorlichter weten aan ESPN.

Manchester United ontvangt Barcelona op woensdag 10 april en heeft de prijzen omhoog gegooid om de eigen fans te compenseren. Dat betekent dat supporters die meereizen uit Catalonië ook een slordige 120 euro op tafel moeten leggen voor een kaartje. "We zullen de extra opbrengsten gebruiken om de meereizende supporters richting Barcelona bij te staan en hen bij de aanschaf van een kaartje met 31 euro te compenseren", lieten the Mancunians eerder al weten op de clubwebsite.

Volgens Barcelona doet die club niets verkeerd. "De prijzen voor de supporters van Manchester United zijn hetzelfde als voor onze eigen fans. Het maakt niet uit of Manchester United, Juventus of Olympique Lyon speelt. Dit zijn nou eenmaal de prijzen voor iedereen die bij de wedstrijd aanwezig wil zijn. Dat geldt niet voor de seizoenkaarthouders die LaLiga, de Champions League en de Copa del Rey inbegrepen hebben in de prijs die ze ieder jaar betalen", voegt de club daar aan toe.

De Catalaanse topclub vindt dat zijn collega uit de Premier League niet zo moeilijk moet doen. "De seizoenkaarten bij Barcelona zijn goedkoper dan bij Manchester United. De goedkoopste kaart kost ongeveer 120 euro en daarvoor kun je iedere wedstrijd bezoeken. Op Old Trafford kost het bezoeken van alleen de Premier League-duels al meer dan 580 euro. Alles moet in de juiste context worden geplaatst", besluit Barcelona. De wedstrijd in Camp Nou staat voor dinsdag 16 april op de planning.