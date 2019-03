Hugo Lloris waarschuwt voor ‘risico’: ‘Dan hebben we aankopen nodig’

Hugo Lloris is bezig aan zijn zevende seizoen bij Tottenham Hotspur, maar met the Spurs pakte hij nog geen enkele prijs. De doelman hoopt dan ook dat er de komende jaren iets gevierd kan worden in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Lloris vindt dat de club zich wel moet versterken om kans te maken op bijvoorbeeld de landstitel. "Ik denk dat het voor ons lastig zal zijn om de volgende stap te zetten als we geen nieuwe spelers krijgen", vertelt de goalie in gesprek met L’Équipe.

De inmiddels 32-jarige Lloris speelt sinds de zomer van 2012 voor Tottenham. "Aan het einde van dit seizoen ben ik al zeven jaar hier", vervolgt de Franse keeper. "Dat gaat met vallen en opstaan, maar als je alles samenvat ben ik erg gehecht aan Tottenham. Ik houd van deze club en de mensen. Als we een prijs zouden pakken, zou dat extra glans geven. Het is niet te vergelijken met de periode toen ik bij de club kwam. Om alles nog mooier te maken, moeten we iets winnen."

Vanaf april speelt Tottenham zijn thuiswedstrijden in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Dat nieuwe onderkomen is gebouwd op de plek waar vroeger White Hart Lane stond. "We hebben straks een van de mooiste stadions ter wereld en dat is geweldig. Maar die ontwikkeling moet ook worden beloond. We moeten allemaal de ambitie van deze club voelen. In ons team staan spelers van topniveau die bij iedere club zouden kunnen spelen. Het risico bestaat echter dat ze op raken", waarschuwt Lloris.

Volgens Lloris hebben the Spurs veel te danken aan manager Mauricio Pochettino. De Argentijnse trainer lijkt in Londen actief te blijven omdat Manchester United verder zal gaan met Ole Gunnar Solskjaer. "Het Tottenham-project is het Mauricio Pochettino-project", oppert de lovende goalie. "Hij is hier al jaren en heeft buitengewoon veel werk verzet, maar dat is nog niet beloond met bekers. Ik ga niet verbergen dat onze relatie erg goed is, meer dan alleen aanvoerder en manager. Er is sprake van wederzijds respect."