Idrissi debuteert bij Marokko met doelpuntloos gelijkspel tegen Malawi

Oussama Idrissi heeft in het kwalificatieduel voor de Afrika Cup tegen Malawi zijn debuut voor Marokko gemaakt. De wedstrijd in het Kamazustadion eindigde in een 0-0 gelijkspel. Bondscoach Renard had de meeste sterspelers niet meegenomen naar het zuidoosten van Afrika en bracht zodoende niet de sterkst mogelijke opstelling in het veld, omdat Marokko zich al had verzekerd van de volgende fase van de kwalificatiecyclus. Voor de Leeuwen van de Atlas staat nu komende dinsdag het oefenduel met Argentinië op het programma.

In Malawi trad Marokko aan zonder onder meer Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en Medhi Benatia. Bondscoach Renard had vijf spelers uit de Marokkaanse competitie in zijn basiself opgenomen en liet Idrissi zijn eerste minuten voor de Leeuwen van de Atlas maken, terwijl Sofyan Amrabat het moest stellen met een plaats op de reservebank. In Groep B van de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup bezette Marokko vooraf de eerste plaats met tien punten.

De formatie van Renard wordt gevolgd door het Kameroen van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert, dat acht punten heeft en het zaterdag in eigen huis opneemt tegen De Comoren. Waar Kameroen nog achterhaald kon worden door De Comoren, was Marokko al zeker van plaatsing voor de volgende ronde van de kwalificatie. Om die reden durfde Renard wat te experimenteren met zijn basiself tegen Malawi, dat afwachtend van start ging.

Marokko was de dominante ploeg in de eerste helft en zag dat de thuisploeg op de omschakeling gokte. Idrissi kwam gaandeweg het eerste bedrijf beter in zijn spel, al duurde het tot de tweede helft voordat hij dichtbij een doelpunt was. Een schot van de aanvaller van AZ ging maar rakelings over het doel. Even later leverde ook een poging van Ismail El Haddad het nodige gevaar op. In de slotfase was ook Rachid Alioui nog dichtbij een doelpunt, met een gevaarlijke vrije trap en een schot op de paal, maar van de gewenste openingstreffer kwam het niet. Mede daardoor bleef het duel tussen Malawi en Marokko zonder doelpunten.