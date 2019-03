Real gaat afkoopclausule van 70 miljoen lichten

Stephan Lichtsteiner praat momenteel met Arsenal over een contractverlenging. De ervaren vleugelverdediger beschikt nu nog over een aflopende verbintenis bij de Londenaren. (Diverse Engelse media)

Fulham heeft het vizier gericht op David Wagner als nieuwe manager. De Londenaren willen pas vanaf komende zomer in zee gaan met de clubloze oefenmeester. (The Independent)