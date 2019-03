Goretzka blikt vooruit op ‘heet potje’: ‘Opgegroeid met de rivaliteit’

Duitsland opent de EK-kwalificatiecyclus komende zondag met de uitwedstrijd tegen Nederland in de Johan Cruijff ArenA. In de Nations League wist die Mannschaft tot twee keer toe niet te winnen van Oranje (3-0 en 2-2). Leon Goretzka belooft op de persconferentie in aanloop naar het duel een ‘heet potje’ tussen Nederland en Duitsland.

“Duitsland tegen Nederland is altijd een interessant duel geweest, doordat we buurlanden zijn. Ik ben opgegroeid met die rivaliteit en het zal vast en zeker een heet potje worden komende zondag”, zo tekenen verschillende Duitse media op uit de mond van Goretzka. Marco Reus blikt tijdens hetzelfde persmoment terug op het meest recente treffen in Gelsenkirchen, dat door een late comeback van Oranje in 2-2 eindigde.

“We stonden voor, maar hebben de wedstrijd niet over de streep kunnen trekken. Nu moeten we met de juiste mentaliteit aan het duel beginnen, dan hebben we een kans om te winnen”, concludeert de aanvaller van Borussia Dortmund. “De belangrijkste factor is een snelle omschakeling. Als we achterin dan ook nog stabiel zijn, dan heb ik goede hoop dat we de wedstrijd zullen winnen.”

“Ik ben nu op een leeftijd waarop ik verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat kost tijd. Met de jonge jongens die er nu bijkomen, moeten we nu één team gaan vormen. Het doel is om zo snel mogelijk terug te keren naar waar we waren”, stelt Reus. Goretzka noemt het spel op het veld nu het belangrijkste. “Als je consistent presteert, creëer je een fundament. Op termijn zie ik voor mezelf wel een leidersrol weggelegd binnen dit elftal.”

Met Marc-André Ter Stegen en Manuel Neuer beschikt de Duitse bondscoach Joachim Löw momenteel over twee doelmannen van wereldklasse. “Ze zijn beide topatleten, die een gezonde concurrentiestrijd voeren. Ik denk niet dat het invloed heeft op hun prestaties op het veld. Het lijkt dat ze er heel positief mee omgaan, aan het ontbijt zaten ze vanmorgen nog vriendelijk met elkaar te praten", besluit Goretzka met een knipoog.