Duitsland opgeschrikt door racismeschandaal; drietal meldt zich bij politie

In Duitsland is onrust ontstaan na de oefeninterland van die Mannschaft tegen Servië. Sportjournalist André Voigt, die met zijn vrouw en dochter bij de wedstrijd aanwezig was, openbaarde in een video op Facebook dat Leroy Sané en Ilkay Gündogan de gehele wedstrijd racistisch bejegend werden door mannen die voor hem zaten. Zij hebben zich nu zelf het politiebureau aangegeven, zo melden verschillende Duitse media.

“De drie verdachten hebben hun kant van het verhaal uitgelegd”, vertelt Thomas Figge, woordvoerder van de politie, aan SID. Er wordt nu onderzocht in hoeverre de aantijgingen van Voigt waar zijn, onder meer aan de hand van getuigen. De drie mannen zijn tussen de dertig en veertig jaar oud en moeten vrezen voor een gevangenisstraf als er bewijs wordt gevonden voor hun uitlatingen tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Servië, die in 1-1 eindigde.

Voigt, een basketbaljournalist, was woensdagavond aanwezig in de Volkswagen Arena. Na afloop van het duel openbaarde hij in een livevideo op Facebook wat hij in het stadion had meegemaakt. Volgens Voigt heeft het drietal Sané en Gündogan constant racistisch bejegend tijdens de oefeninterland van die Mannschaft. “Wanneer Sané aan de bal was, werd er over een neger gesproken. Als Gündogan in het spel voorkwam, was het plotseling ‘Turk’”, vertelt Voigt.

Daarnaast stelt hij dat de mannen ‘Heil Hitler’ geroepen hebben en dat op gegeven moment gezegd werd dat ‘Duitsland weer een kleine Oostenrijker nodig had’. Doordat Voigt kon aanwijzen waar het drietal gezeten had, kon de Duitse voetbalbond (DFB) snel de namen van de mannen doorgeven aan de politie. Leon Goretzka reageerde vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Oranje ontzet op de gebeurtenissen. “Ik heb de video gezien en het heeft me bezig gehouden. Het enige dat ik kan doen, is iedereen vragen met moed te acteren om dit soort mensen op hun plek te zetten.”