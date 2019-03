Ibrahimovic inspireert: ‘Het was een eye-opener, het heeft mij echt veranderd’

Romelu Lukaku heeft veel opgestoken van Zlatan Ibrahimovic. De spits van Los Angeles Galaxy was van 2016 tot 2018 werkzaam bij Manchester United en wist in die tijd zijn Belgische collega veel bij te brengen. “Hij heeft me verhalen verteld over zijn periodes bij Internazionale, AC Milan, Barcelona en zelfs Ajax”, memoreert Lukaku op de site van de Engelse grootmacht.

Ook tijdens de trainingen leerde Lukaku veel van zijn ervaren teamgenoot. “Omdat we allebei spitsen zijn, zaten wij nooit in dezelfde ploeg. Op een gegeven moment was er bij een training een duel tussen ons. De bal lag precies tussen ons in. Hij liep op volle kracht tegen mij aan! Toen begreep ik dat deze gast wilde vechten voor zijn plekje.”

“Het was een eye-opener, het heeft mij echt veranderd. Die gast heeft continu moeten vechten voor de plek waar hij nu staat. Ik heb heel veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik moet focussen, dat ik hard moet werken en dat ik tegelijkertijd moet genieten. Want hij is ook een gast die veel lol kan hebben. Zijn aanwezigheid in de kleedkamer was goed voor de ploeg.”

Ibrahimovic speelde in totaal 53 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij 29 doelpunten en 10 assists produceerde. Eerder was de 116-voudig Zweeds international ook nog actief voor Paris Saint-Germain, AC Milan, Barcelona, Internazionale, Juventus, Ajax en Malmö FF. Ibrahimovic ligt nog tot het einde van dit kalenderjaar vast bij Los Angeles Galaxy.