Rooney geeft Van Gaal bijzonder compliment: ‘Iedereen kende zijn rol’

Wayne Rooney heeft jarenlang bij Manchester United gespeeld en is daar uitgegroeid tot clubicoon. De 33-jarige aanvaller van DC United heeft bij de Engelse grootmacht met veel topspelers en toptrainers samengewerkt, onder wie Louis van Gaal. Rooney vindt de Nederlandse oefenmeester in tactisch opzicht de beste trainer die hij ooit heeft gehad.

“Hij was in tactisch opzicht de beste trainer waarmee ik heb gewerkt. Dan heb ik het over hoe je als persoon en team moet verdedigen. Iedereen kende zijn rol”, aldus Rooney over Van Gaal bij talkSPORT. “Maar ook in aanvallend opzicht had hij het bij het juiste eind. Hij won wel een paar prijzen bij United, maar het heeft niet uitgepakt zoals we graag hoopten.”

Rooney zag bij de topclub hoe Marcus Rashford zijn eerste stappen zette in het profvoetbal. De 33-jarige Engelsman is onder de indruk van de ontwikkeling van zijn landgenoot. “Hij kan alles eigenlijk. Hij is snel, hij is sterk. Het enige waar hij aan moet werken is het koppen. Hij is fantastich en het is mooi om te zien dat hij het zo goed doet. Hij heeft een grote toekomst voor zich bij United en Engeland.”

Ole Gunnar Solskjaer staat sinds enkele maanden aan het roer bij United. Rooney vindt dat de Noorse interim-manager een definitieve aanstelling verdient. “Hij heeft ervoor gezorgd dat de fans weer vertrouwen hebben in een goede afloop. Hij heeft het plezier bij United teruggebracht. De staf, de spelers, iedereen is blij. Ik weet zeker dat hij blijft. Ik ben benieuwd met welke aankopen hij deze zomer gaat proberen de club verder te helpen", aldus Rooney.