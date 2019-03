‘Paris Saint-Germain slaat slag en laat Manchester United berooid achter’

Paris Saint-Germain is dicht bij de komst van Ander Herrera, zo melden diverse Engelse media en RMC Sport vrijdag. De middenvelder van Manchester United beschikt op Old Trafford over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij een nieuwe club kan uitkiezen. Naar verluidt zijn de onderhandelingen tussen Herrera en PSG vergevorderd.

Verschillende bronnen melden aan RMC Sport dat de 29-jarige middenvelder en PSG bijna overeenstemming hebben bereikt over een vierjarig contract in het Parc des Princes. Naar verluidt is sportief directeur Antero Henrique nauw betrokken bij de onderhandelingen. Zodoende lijkt een langer verblijf van de sportbestuurder in Parijs, ondanks de kritiek op zijn transferbeleid, zeer waarschijnlijk.

Herrera speelt sinds de zomer van 2014 voor the Red Devils, nadat de Engelse topclub ongeveer 36 miljoen euro had betaald aan Athletic Club. Tot op heden speelde de tweevoudig Spaans international 186 wedstrijden voor de grootmacht, waarin hij 20 keer tot scoren kwam en 27 keer een medespeler in stelling wist te brengen.

Eerder meldden Engelse media nog dat Herrera op het punt stond om zijn contract bij United te verlengen. Herrera, die momenteel kampt met een heupblessure, geldt onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer als vaste basiskracht, waardoor een vertrek van de routinier een flinke klap zou zijn voor de Noor. Naar verluidt kan Herrera in Parijs een weeksalaris van circa 170.000 euro opstrijken.