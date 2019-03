FC Utrecht staat tijdens thuisduel met Feyenoord stil bij schietpartij

FC Utrecht staat volgende week tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord stil bij de dramatische gebeurtenissen in de Domstad van afgelopen maandag, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De huidige nummer zes van de Eredivisie wil tijdens het duel met de Rotterdammers de zogenaamde ‘first responders’ bij het drama op het 24 oktoberplein eren.

Daarnaast zal er voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden worden en dragen de spelers van FC Utrecht rouwbanden. Alle toeschouwers wordt gevraagd om in de achttiende minuut, in verband met de datum van de gebeurtenissen, te applaudisseren voor de ‘first responders’. “Om dit kracht bij te zetten vraagt FC Utrecht alle aanwezigen om zichtbaar jouw eigen rood-witte (Utrecht) sjaal te dragen bij de wedstrijd”, zo communiceert de club.

“De club betreurt het drama van afgelopen maandag en wenst de nabestaanden van de slachtoffers alle kracht en sterkte in deze moeilijke tijd. Daarnaast hoopt FC Utrecht op een spoedig herstel van de gewonden. Alle betrokkenen: veel sterkte met de verwerking van het drama”, laat FC Utrecht in het communiqué weten. De club zal tevens zijn bijdragen leveren aan de stille tocht in Utrecht, die vrijdagavond gehouden wordt.

Bij de interland tussen Nederland en Wit-Rusland (4-0) werd er donderdagavond geen minuut stilte gehouden. Daarnaast droegen de spelers geen rouwbanden, wat volgens de KNVB te maken had met het protocol. “Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft.”