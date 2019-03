eDivisie: Zenuwslopende strijd om koppositie tussen PEC en sc Heerenveen

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Na de vierde speelronde staan Ajax, PEC Zwolle en FC Groningen bovenaan de poules. In de vijfde speelronde wordt er bepaald wie er direct naar de KO’s gaat en wie nog moet strijden in de Play-Offs. Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 5

In Poule A is bijna alles al beslist. Dani Hagebeuk en Bryan Hessing gaan rechtstreeks naar de Knock-Outs. Wel mogen ze in een onderling duel nog bepalen wie er als groepswinnaar doorgaat. In Poule B staat een bizarre ontknoping te wachten. Maar liefst drie ploegen in deze poule staan op tien punten met PSV in de achtervolging op zeven punten. Net als in Poule B staat er in de laatste Poule ook nog veel op het spel. Hierin staat FC Groningen op tien punten met in de achtervolging Feyenoord, Excelsior en Fortuna Sittard.

Wedstrijd van de week: PEC Zwolle - sc Heerenveen

De wedstrijd die deze week het meest in het oog springt is die tussen Tony Kok van PEC Zwolle en Floris Jorna van sc Heerenveen. Tony was tijdens het PlayStation-seizoen al een van de gedoodverfde favorieten en maakte die favorietenrol volledig waar door de finale te halen. Floris kwam in dat seizoen niet verder dan de groepsfase, terwijl hij nu al verzekerd is van minstens een plek in de play-offs. Eerder maakte de Fries het PSV al erg lastig; nu gaat hij op zoek naar een stunt tegen de topfavoriet uit Poule B.

Floris bewijst al weken dat hij een van de betere aanvallende spelers is van de eDvisie, zo ook tegen Tony. De Friezen voelen zich heerlijk in de positie van underdog en binnen een mum van tijd maken ze de openingstreffer. De koppositie lijkt in zicht. Alsof het niet erger kan voor Tony Kok maakt Floris niet veel later de 0-2.

Kok moet alle zeilen bijzetten als hij hier nog punten wil gaan pakken. De rust komt steeds dichterbij en het vooruitzicht is goed voor Jorna. Als hij denkt te kunnen gaan rusten is daar vlak voor tijd vanuit het niets toch Tony die de aansluitingstreffer maakt. Het lijkt voor opluchting te zorgen bij Zwolle, want na rust is Tony een stuk gevaarlijker en krijgt hij genoeg mogelijkheden om orde op zaken te stellen. Dat laat hij dan ook niet na. Het staat al snel 3-2 en Floris ziet de overwinning uit zijn handen glippen. Om kans te blijven maken op een plek bij de bovenste twee moet er gewonnen worden door de ploeg uit Heerenveen.

Poule A

De belangrijkste wedstrijd wordt gespeeld tussen Dani Hagebeuk van Ajax en Bryan Hessing van Heracles Almelo. Vooraf dacht Dani het lastig te krijgen en dat blijkt als hij voorzichtig start tegen Bryan en vooral balbezit houdt. Wanneer hij dan voor het eerst naar voren gaat is het echter al direct raak en blijkt het behoudende spel voor niets te zijn geweest. Als vervolgens ook de 2-0 snel valt is het duel grotendeels gespeeld. Vlak voor tijd wordt het nog erger voor de Heraclieden als Hagebeuk op prachtige wijze de 3-0 maakt.

Naast het duel tussen Ajax en Heracles Almelo staat er een Gelders onderonsje op het programma. Dat klinkt alleen een stuk spannender dan dat het in realiteit is. De Graafschap speelt met Julian van den Berg tegen het Vitesse van Paskie Rokus. Ze zijn allebei al gekwalificeerd voor de Play-Offs en dat is terug te zien in het spel. Er worden nauwelijks kansen gecreëerd waardoor het duel eindigt in een bloedeloos 0-0 gelijkspel.

Het laatste duel in Poule A tussen FC Emmen en VVV-Venlo is een formaliteit. De ploegen hebben geen kans meer op de play-offs, en spelen een duel waarin het gelijk opgaat. Allebei weten ze wel te scoren waardoor het eindigt in een 1-1 gelijkspel.

Poule B

Ali Riza Aygün van PSV komt tegen AZ een nieuwe tegenstander tegen in de persoon van Jason Glas. Glas is de vervanger van Melvin Boere en laat direct zien iets in zijn mars te hebben. Hoewel Ali Riza de kansen krijgt is het Jason die de score opent. Vervolgens trekt hij een muur van verdedigers op waar PSV in het restant van de wedstrijd niet meer doorheen komt. De Eindhovenaren gaan met een verlies richting de return en weten dat het heel lastig wordt om de play-offs te ontlopen.

Poule C

In Poule C is Renzo Oemrawsingh met Fortuna Sittard al geplaatst voor de play-offs. Een plek bij de eerste twee zit er in de praktijk niet meer in. Hij speelt tegen Nick den Hamer, die nog volop in de race is om de koppositie te behouden. Vorige week werden er nog verrassend punten verspeeld tegen cultheld Menno Bouhuijzen. Dit keer lijkt het iets makkelijker te gaan. Al na twee minuten komt de ploeg uit het hoge noorden op voorsprong. Meerdere malen krijgt Den Hamer daarna de kans om de score uit te breiden. Als hij dit nalaat krijgt Nick in de sloftfase alsnog het deksel op de neus. Renzo scoort de gelijkmaker en de twee gaan met een puntendeling richting de return.

De tweede kraker in Poule C is een Rotterdams onderonsje: Levy Frederique neemt het met Excelsior op tegen Jaey Daalhuisen van Feyenoord. De Kralingers hebben een minder goed doelsaldo dan Feyenoord en hebben dus een zege nodig om bij de bovenste twee te eindigen. Het duel gaat op en neer en beide ploegen scoren er op los. Uiteindelijk trekt Jaey aan het langste eind en gaat Feyenoord met een 2-3 zege richting de return.