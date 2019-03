Denzel Dumfries schrok: ‘Dat is meestal nooit goed, het is heel zuur’

Het Nederlands elftal wist donderdagavond met 4-0 af te rekenen met Wit-Rusland, waardoor Oranje goed is begonnen aan de kwalificatiereeks van het EK 2020. Denzel Dumfries zorgde bij tijd en wijle voor gevaar in De Kuip. De rechtsback werd in de tweede helft vervangen door Kenny Tete, maar de verdediger van Olympique Lyon moest het veld snel daarna weer verlaten vanwege een blessure.

Dumfries baalde van het uitvallen van zijn collega. "Ik schrok wel. Het zag er ernstig uit. Hij greep naar zijn hamstring en dat is meestal nooit goed. Het is heel zuur", zegt Dumfries na afloop van de comfortabele zege in gesprek met de NOS. De verdediger van PSV hoopt dat Oranje ook goed kan presteren tegen Duitsland, dat aankomende zondag de tegenstander is.

De verdediger heeft de beelden van de 1-1 gelijkspel van die Mannschaft tegen Servië afgelopen woensdag gezien. “Ze zijn een nieuwe weg ingeslagen, een nieuw team. Ik ben benieuwd naar hoe ze tegen ons voor de dag komen, maar Duitsland is altijd een goede tegenstander. We moeten scherp zijn als we een goed resultaat willen halen."

Dumfries heeft tot dusver vier A-interlands achter zijn naam staan. Verslaggever Arno Vermeulen merkt echter op dat het lijkt alsof de vleugelverdediger al jaren bij Oranje speelt. "Ik ben er rustig onder, ik voel me goed. Die lijn wil ik graag doortrekken. Het is een eer om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. We hebben een goed team, dus het voelt vertrouwd”, besluit Dumfries.