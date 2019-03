'Het valt me op dat zo'n spits van Wit-Rusland hem niet durft aan te pakken'

Het Nederlands elftal is de EK-kwalificatiereeks donderdagavond goed begonnen met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Memphis Depay was de grote man aan de kant van Oranje met twee doelpunten en twee assists. Ernie Brandts vond de aanvaller van Olympique Lyon eveneens de beste speler aan de kant van Oranje.

“Memphis was van begin tot eind gevaarlijk. Er ging dreiging van hem uit, hij was op verschillende posities gevaarlijk, maakte twee goals, leverde natuurlijk een heerlijke assist met die hakbal en bereidde ook de vierde treffer voor”, aldus Brandts, die de aanvaller in De Telegraaf een 9 geeft voor zijn optreden. De trainer vond Ryan Babel ook een goede wedstrijd spelen in De Kuip.

“Rafael van der Vaart zei het goed. Het Nederlands elftal heeft creativiteit nodig en die krijg je met Babel. Hij blijft zijn individuele acties maken en durft te passeren.” Brandts zag dat de verdedigers van Oranje geen moeite hadden met de tegenstanders. De oud-voetballer heeft veel complimenten over voor onder anderen Denzel Dumfries en Matthijs de Ligt.

“Het is weer de Dumfries die we kennen van het begin van het seizoen bij PSV en van de prachtige wedstrijden bij Oranje. (...) Het lijkt erop dat hij zich bij Oranje vrijer voelt”, aldus Brandts, die De Ligt ziet als een 'zekerheidje' achterin bij Oranje. "Zeker naast Virgil van Dijk. Met die twee in het centrum kan er weinig gebeuren. Het valt me op dat zo'n spits van Wit-Rusland hem ook niet durft aan te pakken als hij opkomt.”