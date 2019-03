Koeman heeft optie náást Hateboer en Janmaat: ‘Hij weet dat ik het kan’

Het uitvallen van zowel Denzel Dumfries als zijn vervanger Kenny Tete vormde donderdagavond een smet op de 4-0 overwinning van Oranje op Wit-Rusland. De spoeling is plots dun geworden op het gebied van rechtsbacks, dus kondigde bondscoach Ronald Koeman aan dat Hans Hateboer of Daryl Janmaat waarschijnlijk bij de selectie wordt gehaald voor het komende duel met Duitsland. De keuzeheer heeft echter een alternatief.

Nadat Tete geblesseerd raakte bij zijn eerste actie, nam Promes de honneurs waar als gelegenheidsback. "Multifunctioneel, hè", knipoogt hij in gesprek met FOX Sports. "De trainer weet dat ik bij Sevilla ook op die positie uit de voeten kan. Als de rechtsback uitvalt en er zijn geen wissels meer, dan is het niet meer dan logisch dat ik het dan invul. Ik doe het ook graag voor het team." Promes zegt dat hij de positie altijd kan invullen, als er problemen zijn. "Maar mijn eerste focus is niet die positie."

Dit seizoen is Promes bij Sevilla al een paar keer opgesteld als veredelde rechtsback, met veel drang naar voren. Het verdedigende aspect wordt hem bijgebracht. "Het gaat nooit wennen, want het is mijn positie niet. Maar het gaat steeds beter. Ik heb moeten leren verdedigen: hoe je moet staan en hoe je bepaalde situaties inschat. Het is moeilijker dan ik dacht", erkent Promes. "Als aanvaller moet je het de verdediger moeilijk maken, maar nu maakt iemand anders het moeilijk voor jou."

Frenkie de Jong noemt het 'jammer' dat Tete uitviel en Oranje toen al drie keer had gewisseld. "Daardoor speelden we de laatste twintig minuten met tien man. Anders hadden we misschien nog wel met meer dan 4-0 kunnen winnen", stelt de middenvelder in gesprek met persbureau ANP. Hij wijst naar de fase na de 2-0, toen Oranje 'wat terugviel' en in zijn ogen te veel balverlies leed. "Het was best goed, maar we kunnen beter. Tegen Duitsland moet het zondag ook beter."