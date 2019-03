‘Memphis Depay mag altijd bij ons komen voetballen’

Donderdagavond speelde het Nederlands Elftal zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020. Oranje kende een goede start door opponent Wit-Rusland met 4-0 aan de kant te zetten. Memphis Depay was de grote man en was met twee doelpunten en twee assists bij iedere goal betrokken. Onder meer teamgenoot Marten de Roon sprak na afloop lovend over hem voor de camera van Voetbalzone.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!