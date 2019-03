Koeman denkt aan oproepen extra speler: ‘Eén van die twee komt erbij’

Het Nederlands elftal zegevierde donderdagavond in zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd met 4-0 over Wit-Rusland, maar Ronald Koeman is na afloop niet louter tevreden. De bondscoach van Oranje vindt dat zijn ploeg bij vlagen de concentratie verloor in De Kuip.

Door doelpunten van Memphis Depay (twee), Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk beleefde Oranje een probleemloze avond tegen een armzalig Wit-Rusland. Koeman plaatst na afloop voor de camera van de NOS echter enkele kanttekeningen. "We waren slordig. Ik vond het nonchalant. Ik zag meer hakjes dan ik hier in jaren heb gezien", zo spreekt de oefenmeester. Koeman vindt dat zijn ploeg in de tweede helft beter voor de dag kwam. "Maar na de 1-0 moet je gedisciplineerd spelen. Dat beheersen we blijkbaar nog niet. We blokten zelfs nog wat schoten in de eigen zestien. Voor hetzelfde geld krijg je dan een goal tegen."

Koeman erkent dat hij in de rust kritisch was op zijn elftal. "Zoiets moet je aangeven en dat heb ik gedaan. De vroege 1-0 was het ideale scenario, maar dan moet je daarna spelen zoals we in de tweede helft deden. Je moet niet denken: het is 2-0, dit winnen we makkelijk. Dat heeft ook met de ontwikkeling van dit team te maken."

De bondscoach kwam in de slotfase nog wel voor een vervelende verrassing te staan, toen invaller Kenny Tete bij zowat zijn eerste actie geblesseerd raakte. Doordat Koeman op dat moment al drie keer had gewisseld, moest Oranje de laatste twintig minuten met een man minder volmaken. "Dat heb je natuurlijk liever niet", erkent de oefenmeester. Tete was ingebracht voor Denzel Dumfries. "Ik hoorde van de dokter dat hij last had van zijn lies. Dan komt Kenny erin en bij de eerste versnelling schiet het erin bij hem. Het was wel een goede test om het met tien uit te spelen. De kans zit erin dat er iemand bijkomt (richting het duel van zondag met Duitsland, red.). Daryl Janmaat of Hans Hateboer, één van de twee."