Vreselijke blunder van Thibaut Courtois wordt België niet fataal

België is de kwalificatiecyclus voor het EK van volgend jaar zomer met een overwinning gestart. Het team van bondscoach Roberto Martinez zegevierde in het Koning Boudewijnstadion met een degelijk verschil over Rusland: 3-1. De doelpunten van Belgische makelij kwamen op naam van Youri Tielemans en Eden Hazard (2). Aan de gelijkmaker van Rusland ging een grove blunder van doelman Thibaut Courtois vooraf.

De eerste goede aanval van België, na een kwartier spelen, was ook meteen raak. Na een snelle omschakeling ontving Tielemans de bal van Timothy Castagne en schoot het hij leer vanaf de rand van het zestienmetergebied knap binnen achter Guilherme: 1-0. De vreugde van de Belgen was van korte duur en dat was volledig aan Courtois te wijten. De doelman liet zich in zijn eigen strafschopgebied knullig van de bal zetten, waarna Denis Cheryshev een halve minuut na de openingstreffer al voor de gelijkmaker tekende: 1-1.

België probeerde het duel vervolgens te controleren, maar het tempo lag te laag om een gaatje in de defensie van Rusland te vinden. De meeste dreiging ging uit van Eden Hazard, maar Michy Batshuayi was de Rode Duivel die het dichtst bij de 2-1 was. Georgi Dzhikiya haalde het schot van de spits van de lijn. Op slag van rust namen de Belgen alsnog de leiding. Eden Hazard ontving de bal na een goede actie van zijn broer Thorgan Hazard, werd onderuitgehaald en verzilverde vervolgens zelf de toegekende elfmetertrap: 2-1.

Het team van Martinez zocht ook na rust naar een bres in de Russische defensie, maar van goed voetbal was in de tweede helft zeker geen sprake. Daar de 3-1 lange tijd uitbleef, bleef Rusland toch enigszins geloven in een gelijkspel. Elf minuten voor tijd hadden de Rode Duivels pech dat een inzet van Batshuayi, na voorbereidend werk van de broers Hazard, op de paal eindigde. Kort voor tijd werd het toch 3-1. Batshuayi kreeg een voorzet van Dries Mertens niet onder controle, waarna Eden Hazard de bal afrondde.

In de slotfase van de wedstrijd liep Mertens nog tegen een overbodige gele kaart aan. Hij trapte Aleksandr Golovin onderuit en de Rus trapte in zijn val op zijn beurt na richting de Belg. Beiden kregen geel, maar voor Golovin was dat de tweede keer en zodoende mocht hij voortijdig inrukken.